Спорт⁠,
0

Российский шахматист не смог выйти в финал Кубка мира

Российский шахматист Есипенко не смог выйти в финал Кубка мира
Андрей Есипенко уступил на тай-брейке Вэй И. Россиянин поборется за бронзу и путевку на турнир претендентов с узбекистанским шахматистом Нодирбеком Якуббоевым
Андрей Есипенко
Андрей Есипенко (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко не смог пробиться в финал Кубка мира в Гоа (Индия), уступив на тай-брейке китайцу Вэй И.

Есипенко играл вторую партию тай-брейка черными фигурами, она завершилась на 57-м ходу. Вэй И победил со счетом 2,5:1,5.

Теперь Есипенко поборется за бронзу и путевку на турнир претендентов с Нодирбеком Якуббоевым из Узбекистана.

Вэй И в финале сыграет с соотечественником Якуббоева — Жавохиром Синдаровым.

Есипенко 23 года, в прошлом году он уступил Владиславу Артемьеву на тай-брейке за звание чемпиона России.

Победителем предыдущего Кубка мира в 2023 году был норвежец Магнус Карлсен.

Анна Сатдинова
шахматы Андрей Есипенко
