Российский шахматист не смог выйти в финал Кубка мира
Российский гроссмейстер Андрей Есипенко не смог пробиться в финал Кубка мира в Гоа (Индия), уступив на тай-брейке китайцу Вэй И.
Есипенко играл вторую партию тай-брейка черными фигурами, она завершилась на 57-м ходу. Вэй И победил со счетом 2,5:1,5.
Теперь Есипенко поборется за бронзу и путевку на турнир претендентов с Нодирбеком Якуббоевым из Узбекистана.
Вэй И в финале сыграет с соотечественником Якуббоева — Жавохиром Синдаровым.
Есипенко 23 года, в прошлом году он уступил Владиславу Артемьеву на тай-брейке за звание чемпиона России.
Победителем предыдущего Кубка мира в 2023 году был норвежец Магнус Карлсен.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин