Исполком РФС предложил исключить «Химки»

«Химки» ранее приостановили деятельность и анонсировали процедуру банкротства. Клуб исключат из членов РФС на конференции организации

Фото: Официальный сайт ФК «‎Химки»

Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 23 июня принял решение рекомендовать конференции организации исключить из числа членов АНО «Футбольный клуб «Химки». Об этом сообщила пресс-служба РФС.

При этом исполком рекомендовал принять в члены РФС махачкалинское «Динамо».

РФС в конце мая отказал «Химкам» в допуске в РПЛ на следующий сезон из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования. В апреле РПЛ ввела в клубе внешнее управление из-за задержек зарплат и бойкота тренировок игроками.

В июне «Химки» приостановили деятельность и анонсировали процедуру банкротства.

Подмосковный клуб в РПЛ заменил «Пари НН».