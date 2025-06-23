Исполком РФС предложил исключить «Химки»
Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 23 июня принял решение рекомендовать конференции организации исключить из числа членов АНО «Футбольный клуб «Химки». Об этом сообщила пресс-служба РФС.
При этом исполком рекомендовал принять в члены РФС махачкалинское «Динамо».
РФС в конце мая отказал «Химкам» в допуске в РПЛ на следующий сезон из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования. В апреле РПЛ ввела в клубе внешнее управление из-за задержек зарплат и бойкота тренировок игроками.
В июне «Химки» приостановили деятельность и анонсировали процедуру банкротства.
Подмосковный клуб в РПЛ заменил «Пари НН».
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