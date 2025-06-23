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Спорт ,  
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Исполком РФС предложил исключить «Химки»

Исполком РФС рекомендовал исключить «Химки» из членов организации
«Химки» ранее приостановили деятельность и анонсировали процедуру банкротства. Клуб исключат из членов РФС на конференции организации
Фото: Официальный сайт ФК «‎Химки»
Фото: Официальный сайт ФК «‎Химки»

Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 23 июня принял решение рекомендовать конференции организации исключить из числа членов АНО «Футбольный клуб «Химки». Об этом сообщила пресс-служба РФС.

При этом исполком рекомендовал принять в члены РФС махачкалинское «Динамо».

РФС в конце мая отказал «Химкам» в допуске в РПЛ на следующий сезон из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования. В апреле РПЛ ввела в клубе внешнее управление из-за задержек зарплат и бойкота тренировок игроками.

В июне «Химки» приостановили деятельность и анонсировали процедуру банкротства.

Подмосковный клуб в РПЛ заменил «Пари НН».

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
Футбол ФК Химки Российский футбольный союз (РФС)
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