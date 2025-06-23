ХК «Витязь» опубликовал видеоролик под песню «Ты меня не забывай»
Подмосковный хоккейный клуб «Витязь», который может прекратить существование, опубликовал в телеграм-канале видеоролик с подборкой фрагментов из жизни клуба под песню «Ты меня не забывай» в исполнении Валерия Леонтьева.
В начале июня ТАСС сообщал, что «Витязь» прекратит свое существование из-за недостатка финансирования. Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг говорил, что он и другие люди пытались помочь подмосковной команде решить финансовые проблемы.
Клуб пока официально не объявлял о снятии с чемпионата КХЛ. «Матч ТВ» 21 июня сообщил, что руководители клуба на собрании сказали техническому персоналу команды искать себе новую работу.
В прошлом сезоне «Витязь» занял десятое место в Западной конференции КХЛ и не попал в плей-офф.
«Витязь» выступает в КХЛ с момента ее основания — с сезона 2008/09. Команда четыре раза выходила в плей-офф, где уступала в первом раунде.
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