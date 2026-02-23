 Перейти к основному контенту
Реклама
Спорт⁠,
0

Американский боксер потерял сознание во время паузы между раундами

Американский боксер Джордж потерял сознание во время паузы между раундами
Джо Джордж не смог завершить бой с Атифом Оберлтоном на турнире в Детройте после столкновения головами. В перерыве он неожиданно потерял сознание и попал в больницу

Американский боксер Джо Джордж потерял сознание после столкновения головами с соотечественником Атифом Оберлтоном на турнире в Детройте (США) 22 февраля и был госпитализирован, сообщает ESPN.

Соперники столкнулись головами в первом раунде. В перерыве Джордж сел на стул в своем углу и слушал своих тренеров, но неожиданно упал на ринг.

Джордж вскоре пришел в себя, но не смог продолжить бой. Оберлтон обнял его и пожелал выздоровления.

Пострадавшего доставили в больницу и отпустили после обследования.

У 36-летнего Джорджа, выступающего в полутяжелом весе, это второе поражение в карьере при 13 победах.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
бокс
