Американский боксер потерял сознание во время паузы между раундами
Американский боксер Джо Джордж потерял сознание после столкновения головами с соотечественником Атифом Оберлтоном на турнире в Детройте (США) 22 февраля и был госпитализирован, сообщает ESPN.
Соперники столкнулись головами в первом раунде. В перерыве Джордж сел на стул в своем углу и слушал своих тренеров, но неожиданно упал на ринг.
Джордж вскоре пришел в себя, но не смог продолжить бой. Оберлтон обнял его и пожелал выздоровления.
Пострадавшего доставили в больницу и отпустили после обследования.
У 36-летнего Джорджа, выступающего в полутяжелом весе, это второе поражение в карьере при 13 победах.
