ФХР бессрочно отстранила трех судей за аморальное поведение

Федерация отстранила главных арбитров Хажиева и Шмакова, а также лучшего лайнсмена прошлого сезона Скугарева за их поведение после матча ВХЛ в Норильске. ФХР назвала их поведение противоречащим основам морали и кодексу этики

Мирослав Скугарев (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Федерация хоккея России бессрочно отстранила главных судей Ильнура Хажиева и Ивана Шмакова, а также лайнсмена Мирослава Скугарева от работы на всех соревнованиях под своей эгидой, сообщается на сайте организации.

ФХР и Всероссийская хоккейная лига (ВХЛ) осудили поведение арбитров после матча между «Норильском» и «Омскими Крыльями», который прошел 21 февраля.

Поведение арбитров назвали противоречащим «кодексу этики ФХР, основам морали и нравственности».

В ФХР не сообщили подробностей о нарушении.

«Чемпионат» и «Матч ТВ» пишут, что ранее в интернете появилось видео, на котором судьи, предположительно, были в нетрезвом состоянии, а один из них демонстрировал непристойные жесты.

Скугарев в прошлом сезоне был признан лучшим лайнсменом ВХЛ, в этом сезоне работал на 21 матче в КХЛ. Он сын двукратного чемпиона России в составе «Локомотива» Александра Скугарева.

Профилей всех троих судей уже нет на сайте ВХЛ.