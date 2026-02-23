ФХР бессрочно отстранила трех судей за аморальное поведение
Федерация хоккея России бессрочно отстранила главных судей Ильнура Хажиева и Ивана Шмакова, а также лайнсмена Мирослава Скугарева от работы на всех соревнованиях под своей эгидой, сообщается на сайте организации.
ФХР и Всероссийская хоккейная лига (ВХЛ) осудили поведение арбитров после матча между «Норильском» и «Омскими Крыльями», который прошел 21 февраля.
Поведение арбитров назвали противоречащим «кодексу этики ФХР, основам морали и нравственности».
В ФХР не сообщили подробностей о нарушении.
«Чемпионат» и «Матч ТВ» пишут, что ранее в интернете появилось видео, на котором судьи, предположительно, были в нетрезвом состоянии, а один из них демонстрировал непристойные жесты.
Скугарев в прошлом сезоне был признан лучшим лайнсменом ВХЛ, в этом сезоне работал на 21 матче в КХЛ. Он сын двукратного чемпиона России в составе «Локомотива» Александра Скугарева.
Профилей всех троих судей уже нет на сайте ВХЛ.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве
Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева
FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы
NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства
Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга