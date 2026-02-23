 Перейти к основному контенту
Линдси Вонн после выписки заявила, что ей грозила ампутация ноги на Играх

Линдси Вонн заявила, что избежала ампутации ноги после Игр
Олимпиада-2026
Горнолыжница упала в скоростном спуске, сломала левую большеберцовую кость и правую лодыжку. Вонн сообщила, что ей грозила ампутация из-за сложного перелома, а восстановление костей займет около года
Линдси Вонн
Линдси Вонн (Фото: Christophe Pallot / Agence Zoom / Getty Images)

Олимпийская чемпионка Ванкувера, американская горнолыжница Линдси Вонн, получившая сложный перелом левой ноги на Играх в Италии, сообщила, что ее выписали из больницы после операции и ее восстановление займет около года. Об этом Вонн рассказала в видео, опубликованном в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).

Вонн, выступавшая на Играх с тяжелой травмой колена, упала во время скоростного спуска 8 февраля, ее увезли с трассы на вертолете. 41-летнюю спортсменку сначала несколько раз прооперировали в Италии, после чего перевезли в США.

Вонн отметила, что перелом большеберцовой кости оказался очень серьезным, нога оказалась «раздроблена», и хирург Том Хакетт, оказавшийся в Италии только из-за того, что за неделю до Игр она порвала «кресты», «спас ее ногу от ампутации».

Также она сообщила, что при падении получила перелом лодыжки на правой ноге, а из-за низкого уровня гемоглобина ей сделали переливание крови.

«Уйдет около года на заживление всех костей, после этого я решу, хочу ли я удалить весь металл или нет, а затем мне снова предстоит операция по восстановлению крестообразной связки», — отметила Вонн.

Линдси Вонн перенесла заключительную операцию после травмы на Олимпиаде
Спорт
Линдси Вонн

Вонн является олимпийской чемпионкой 2010 года в скоростном спуске, четырехкратной обладательницей Большого хрустального глобуса Кубка мира (2008, 2009, 2010, 2012) и двукратной чемпионкой мира.

В 2024-м она возобновила карьеру после пятилетней паузы.

Анна Сатдинова
горнолыжники Линдси Вонн Олимпиада-2026
