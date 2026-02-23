Международная федерация скалолазания восстановила членство России

World Climbing пока разрешила россиянам выступать только в нейтральном статусе и не рекомендовала проводить международные турниры на территории двух стран. Спортивное скалолазание будет в программе Олимпиады-2028

Фото: Michael Reaves / Getty Images

Исполком Международной федерации спортивного скалолазания (World Climbing) отменил приостановку членства федераций России и Белоруссии, сообщается на сайте организации.

Членство федераций двух стран было приостановлено в марте 2022 года, после начала военной операции на Украине.

Спортсмены из России и Белоруссии пока смогут выступать на турнирах World Climbing только в нейтральном статусе.

World Climbing пока рекомендовала не проводить международные турниры на территории России и Белоруссии.

Спортивное скалолазание было представлено на двух последних летних Олимпиадах и вошло в программу Игр-2028.