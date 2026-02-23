Международная федерация скалолазания восстановила членство России
Исполком Международной федерации спортивного скалолазания (World Climbing) отменил приостановку членства федераций России и Белоруссии, сообщается на сайте организации.
Членство федераций двух стран было приостановлено в марте 2022 года, после начала военной операции на Украине.
Спортсмены из России и Белоруссии пока смогут выступать на турнирах World Climbing только в нейтральном статусе.
World Climbing пока рекомендовала не проводить международные турниры на территории России и Белоруссии.
Спортивное скалолазание было представлено на двух последних летних Олимпиадах и вошло в программу Игр-2028.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве
Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева
FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы
NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства
Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга