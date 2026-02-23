Вице-чемпион Олимпиады Филиппов пошутил про сдачу медали «на цветмет»
Российский ски-альпинист Никита Филиппов во время церемонии закрытия Олимпиады в Италии в шутку поинтересовался, сколько можно получить за его серебряную медаль в случае сдачи в металлолом. Совместное видео с лыжником Савелием Коростелевым он опубликовал в телеграм-канале «Комитет спортсменов».
«Кто знает, куда на цветмет сдать? Сколько можно выручить?» — сказал Филиппов, показав медаль.
Филиппов — единственный из 13 допущенных на Олимпиаду россиян, кто смог выиграть медаль (в спринте).
В своем телеграм-канале Филиппов написал после закрытия Игр, что был рад стать частью «этого большого праздника».
«Олимпийские игры — это вершина спорта, и я именно так их себе и представлял. Теперь мне еще больше хочется стать олимпийским чемпионом 2030 года», — отметил ски-альпинист.
