Вице-чемпион Олимпиады Филиппов пошутил про сдачу медали «на цветмет»

Ски-альпинист, завоевавший на Олимпиаде серебро, опубликовал видео с церемонии закрытия, в котором в шутку поинтересовался, куда сдать «на цветмет» его медаль. Позднее Филиппов написал, что хочет победить на Играх-2030

Никита Филиппов (Фото: XinHua / Global Look Press)

Российский ски-альпинист Никита Филиппов во время церемонии закрытия Олимпиады в Италии в шутку поинтересовался, сколько можно получить за его серебряную медаль в случае сдачи в металлолом. Совместное видео с лыжником Савелием Коростелевым он опубликовал в телеграм-канале «Комитет спортсменов».

«Кто знает, куда на цветмет сдать? Сколько можно выручить?» — сказал Филиппов, показав медаль.

Филиппов — единственный из 13 допущенных на Олимпиаду россиян, кто смог выиграть медаль (в спринте).

В своем телеграм-канале Филиппов написал после закрытия Игр, что был рад стать частью «этого большого праздника».

«Олимпийские игры — это вершина спорта, и я именно так их себе и представлял. Теперь мне еще больше хочется стать олимпийским чемпионом 2030 года», — отметил ски-альпинист.