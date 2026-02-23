 Перейти к основному контенту
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Эвертон Манчестер Юнайтед 1 3,9 x 3,85 2 1,96 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Атлетико Брюгге 1 1,4 x 5,3 2 7 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Байер Олимпиакос Пирей 1 1,75 x 3,95 2 4,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Ньюкасл Карабах 1 1,13 x 9,5 2 16 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Интер Милан Буде/Глимт 1 1,25 x 6,9 2 9,5 Единоборства MMA. UFC Fight Night 268. Мехико. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Брэндон Морено Лоунир Кавана 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 326. Лас-Вегас. Бой за титул BMF. 5 раундов Макс Холлоуэй Чарльз Оливейра 1 1,55 x 55 2 2,52 Единоборства MMA. UFC Fight Night 269. Лас-Вегас. Главный бой вечера. Полулёгкий вес. 5 раундов Джош Эмметт Кевин Вальехос 1 4,95 x 66 2 1,19
Спорт⁠,
0

«Трактор» дважды забил за 29 секунд и вырвал победу у «Лады»

«Трактор» дважды забил за 29 секунд и вырвал победу у «Лады» в КХЛ
«Трактор» победил со счетом 4:2. Решающий гол за 1,5 минуты до конца встречи забил Светлаков
Андрей Светлаков
Андрей Светлаков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Челябинский «Трактор» одержал победу над тольяттинской «Ладой» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

Игра в Челябинске завершилась со счетом 4:2.

«Лада» вела в счете почти весь первый период, во втором «Трактор» вышел вперед, но гости к концу третьей двадцатиминутки сравняли счет. За полторы минуты до сирены челябинцы все же забросили победную шайбу.

У победителей отличились Михал Чайковски (21-я минута), Алексей Рыкманов (30), Андрей Светлаков (59) и Александр Кадейкин (59). Виталий Кравцов провел 400-й матч в КХЛ.

У «Лады» забивали Арсен Таймазов (3) и Тайлер Граовац (55).

«Лада» уже потеряла шансы на выход в плей-офф и занимает десятое место в Западной конференции. У «Трактора» шестая строчка в Восточной конференции.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Трактор ХК Лада
