«Трактор» дважды забил за 29 секунд и вырвал победу у «Лады» в КХЛ

«Трактор» победил со счетом 4:2. Решающий гол за 1,5 минуты до конца встречи забил Светлаков

Андрей Светлаков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Челябинский «Трактор» одержал победу над тольяттинской «Ладой» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

Игра в Челябинске завершилась со счетом 4:2.

«Лада» вела в счете почти весь первый период, во втором «Трактор» вышел вперед, но гости к концу третьей двадцатиминутки сравняли счет. За полторы минуты до сирены челябинцы все же забросили победную шайбу.

У победителей отличились Михал Чайковски (21-я минута), Алексей Рыкманов (30), Андрей Светлаков (59) и Александр Кадейкин (59). Виталий Кравцов провел 400-й матч в КХЛ.

У «Лады» забивали Арсен Таймазов (3) и Тайлер Граовац (55).

«Лада» уже потеряла шансы на выход в плей-офф и занимает десятое место в Западной конференции. У «Трактора» шестая строчка в Восточной конференции.