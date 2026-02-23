«Трактор» дважды забил за 29 секунд и вырвал победу у «Лады»
Челябинский «Трактор» одержал победу над тольяттинской «Ладой» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
Игра в Челябинске завершилась со счетом 4:2.
«Лада» вела в счете почти весь первый период, во втором «Трактор» вышел вперед, но гости к концу третьей двадцатиминутки сравняли счет. За полторы минуты до сирены челябинцы все же забросили победную шайбу.
У победителей отличились Михал Чайковски (21-я минута), Алексей Рыкманов (30), Андрей Светлаков (59) и Александр Кадейкин (59). Виталий Кравцов провел 400-й матч в КХЛ.
У «Лады» забивали Арсен Таймазов (3) и Тайлер Граовац (55).
«Лада» уже потеряла шансы на выход в плей-офф и занимает десятое место в Западной конференции. У «Трактора» шестая строчка в Восточной конференции.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве
Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева
FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы
NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства
Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга