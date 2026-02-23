Двукратная чемпионка WNBA и экс-баскетболистка «Надежды» умерла в 43 года
Американская баскетболистка Кара Брэкстон, дважды становившаяся чемпионкой женской НБА (WNBA), умерла на 44-м году жизни, сообщила пресс-служба турнира.
Брэкстон играла в WNBA в 2005–2014 годах, побеждала в турнире с «Детройт Шок» в 2006 и 2008 годах. В 2007-м участвовала в Матче звезд лиги.
В сезоне 2012/13 американка играла за оренбургскую «Надежду», в разные годы также выступала в польских, турецких и китайских клубах.
Причина смерти бывшей спортсменки не уточняется.
