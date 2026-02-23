 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Двукратная чемпионка WNBA и экс-баскетболистка «Надежды» умерла в 43 года

Двукратная чемпионка WNBA и экс-игрок «Надежды» Брэкстон умерла в 43 года
Кара Брэкстон играла за «Надежду» в сезоне 2012/13, также на ее счету два чемпионства за десять сезонов в WNBA. Причины смерти баскетболистки не называются
Кара Брэкстон
Кара Брэкстон (Фото: Christian Petersen / Getty Images)

Американская баскетболистка Кара Брэкстон, дважды становившаяся чемпионкой женской НБА (WNBA), умерла на 44-м году жизни, сообщила пресс-служба турнира.

Брэкстон играла в WNBA в 2005–2014 годах, побеждала в турнире с «Детройт Шок» в 2006 и 2008 годах. В 2007-м участвовала в Матче звезд лиги.

В сезоне 2012/13 американка играла за оренбургскую «Надежду», в разные годы также выступала в польских, турецких и китайских клубах.

Причина смерти бывшей спортсменки не уточняется.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Баскетбол
