Дважды отстоявший на ноль вратарь СКА вошел в число игроков недели в КХЛ

Сергей Иванов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Голкипер СКА Сергей Иванов, отразивший в сумме все 64 броска в матчах с ЦСКА и уфимским «Салаватом Юлаевым», был признан лучшим игроком своего амплуа по итогам прошедшей недели, сообщила пресс-служба КХЛ.

СКА победил «Салават Юлаев» со счетом 4:0, а ЦСКА — со счетом 3:0.

Еще один игрок петербургского клуба, 21-летний нападающий Матвей Поляков, стал лучшим новичком недели. У него гол и результативная передача в трех матчах.

Среди защитников лига выделила Ивана Мищенко из хабаровского «Амура». В четырех матчах он забросил две шайбы и сделал три голевых паса, а также провел девять силовых приемов.

Лучшим форвардом стал канадец Нэйтан Тодд из «Ак Барса», у которого три гола (в том числе победный в ворота тольяттинской «Лады» — 4:2) и две передачи в трех матчах. Тодд в январе перешел в казанский клуб из «Спартака».

СКА занимает седьмое место в Западной конференции. «Ак Барс» и «Амур» — на третьей и девятой строчках в Восточной конференции соответственно.