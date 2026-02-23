 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Дважды отстоявший на ноль вратарь СКА вошел в число игроков недели в КХЛ

Сергей Иванов из СКА стал лучшим вратарем недели в КХЛ после двух шатаутов
Лучшими игроками недели стали вратарь СКА Иванов, защитник «Амура» Мищенко и форвард «Ак Барса» Тодд
Сергей Иванов
Сергей Иванов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Голкипер СКА Сергей Иванов, отразивший в сумме все 64 броска в матчах с ЦСКА и уфимским «Салаватом Юлаевым», был признан лучшим игроком своего амплуа по итогам прошедшей недели, сообщила пресс-служба КХЛ.

СКА победил «Салават Юлаев» со счетом 4:0, а ЦСКА — со счетом 3:0.

Еще один игрок петербургского клуба, 21-летний нападающий Матвей Поляков, стал лучшим новичком недели. У него гол и результативная передача в трех матчах.

Среди защитников лига выделила Ивана Мищенко из хабаровского «Амура». В четырех матчах он забросил две шайбы и сделал три голевых паса, а также провел девять силовых приемов.

Хоккеиста СКА увезли со льда на носилках после толчка от капитана ЦСКА
Спорт
Павел Коледов

Лучшим форвардом стал канадец Нэйтан Тодд из «Ак Барса», у которого три гола (в том числе победный в ворота тольяттинской «Лады» — 4:2) и две передачи в трех матчах. Тодд в январе перешел в казанский клуб из «Спартака».

СКА занимает седьмое место в Западной конференции. «Ак Барс» и «Амур» — на третьей и девятой строчках в Восточной конференции соответственно.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК СКА Санкт-Петербург ХК Амур ХК Ак Барс
