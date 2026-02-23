Дважды отстоявший на ноль вратарь СКА вошел в число игроков недели в КХЛ
Голкипер СКА Сергей Иванов, отразивший в сумме все 64 броска в матчах с ЦСКА и уфимским «Салаватом Юлаевым», был признан лучшим игроком своего амплуа по итогам прошедшей недели, сообщила пресс-служба КХЛ.
СКА победил «Салават Юлаев» со счетом 4:0, а ЦСКА — со счетом 3:0.
Еще один игрок петербургского клуба, 21-летний нападающий Матвей Поляков, стал лучшим новичком недели. У него гол и результативная передача в трех матчах.
Среди защитников лига выделила Ивана Мищенко из хабаровского «Амура». В четырех матчах он забросил две шайбы и сделал три голевых паса, а также провел девять силовых приемов.
Лучшим форвардом стал канадец Нэйтан Тодд из «Ак Барса», у которого три гола (в том числе победный в ворота тольяттинской «Лады» — 4:2) и две передачи в трех матчах. Тодд в январе перешел в казанский клуб из «Спартака».
СКА занимает седьмое место в Западной конференции. «Ак Барс» и «Амур» — на третьей и девятой строчках в Восточной конференции соответственно.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве
Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева
FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы
NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства
Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга