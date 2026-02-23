Рублев вылетел из топ-15 рейтинга, не защитив титул чемпиона турнира в Дохе

Рублев вылетел из топ-15 рейтинга, не защитив титул чемпиона в Дохе

После крупного турнира в Дохе Даниил Медведев остался на 11-м месте в рейтинге, Карен Хачанов поднялся на 16-ю строчку, а Андрей Рублев опустился на 18-ю

Андрей Рублев (Фото: Mohamed Farag / Getty Images)

Андрей Рублев потерял четыре строчки в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), уступив статус второй ракетки России Карену Хачанову.

На прошлой неделе Рублев не смог выйти в финал турнира ATP-500 в Дохе, который выигрывал в прошлом году.

В полуфинале россиянин уступил первой ракетке мира Карлосу Алькарасу (6:7 (3:7), 4:6). В итоге в новой версии рейтинга он стал 18-м.

Хачанов вылетел с турнира в Дохе в четвертьфинале, также проиграв Алькарасу (7:6 (7:3), 4:6, 3:6), но в рейтинге прибавил одну строчку, став 16-м.

Даниил Медведев сохранил за собой 11-е место.

В топ-10 американец Тейлор Фриц поднялся на седьмое место, канадец Феликс Оже-Альяссим опустился на восьмое.

На этой неделе Медведев, Рублев и Хачанов будут играть на турнире ATP-500 в Дубае с призовым фондом более $3,1 млн.

Медведев выиграл эти соревнования в 2023-м, Рублев — в 2022-м, Аслан Карацев — в 2021-м.