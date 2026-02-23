 Перейти к основному контенту
Реклама
Олимпиада-2026⁠,
0

Кросби объяснил пропуск финала Олимпиады решением в интересах команды

Сюжет
Олимпиада-2026
38-летний форвард в 1/4 финала получил травму ноги после столкновения с чешским защитником
Сидни Кросби
Сидни Кросби (Фото: Gregory Shamus / Getty Images)

Капитан канадской сборной Сидни Кросби признался, что решение пропустить финальный матч олимпийского хоккейного турнира 2026 года против команды США далось ему нелегко. Его слова приводит пресс-служба НХЛ.

Сборная Канады уступила команде США в финале олимпийского хоккейного турнира (1:2 ОТ) и завоевала серебряные медали. В решающем матче он не смог принять участие, так как получил «травму нижней части» в четвертьфинале с Чехией.

«Я не смог выйти на лед и сделать то, что было необходимо, чтобы помочь команде. В этот момент нужно принять решение, которое будет лучшим для команды. Это непросто, но это хоккей. Я был довольно близок к тому, чтобы сыграть. Но в итоге не смог», — рассказал Кросби.

Сборная США по хоккею взяла золото на Олимпиаде впервые с 1980 года
Спорт
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Форвард признался, что наблюдать за игрой со стороны было тяжелее, чем участвовать в ней. «Играть намного легче, чем смотреть. Думаю, все должны гордиться тем, как команда выступила. Я считаю, что мы сделали все, кроме забитого гола. Во всех аспектах мы были сегодня очень хороши, думаю, мы заслуживали лучшего, к сожалению, нам не удалось одержать победу», — добавил он.

Нападающий сборной Канады Натан Маккиннон отметил его поступок: «Я не знал до сегодняшнего утра и не собирался его спрашивать. Но я знаю, что он сделал это ради нас. Он думал, что не сможет полноценно участвовать в игре. Он мог бы сказать, что хочет играть, но остаться на скамейке запасных, но нам нужны были все, и он сделал это ради своей страны».

38-летний Кросби является трехкратным обладателем Кубка Стэнли в качестве капитана «Питтсбурга», двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014), победителем чемпионата мира (2015), Кубка мира (2016) и турнира «4 наций». На Олимпиаде-2026 он провел три матча, забросил две шайбы и отдал четыре голевые передачи.

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Хоккей Олимпиада-2026 Сидни Кросби
