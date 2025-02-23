В Италии устроили акт саботажа на одном из объектов Олимпиады
Итальянская полиция начала расследование саботажа при реконструкции санно-бобслейной трассы в Кортина-д'Ампеццо для Олимпийских игр 2026 года, пишет Insidethegames.
В пятницу, 21 февраля, заказчик строительства объектов для Игр-2026 Simico сообщил, что неизвестные отсоединили охлаждающую трубу и положили ее посреди дороги, заблокировав движение и создав «значительные помехи» на стройплощадке.
В Simico отметили, что такие трубы весят по 500 кг и всегда закреплены.
Инцидент произошел перед запланированной на 24 февраля предварительной инспекцией Международного олимпийского комитета (МОК). В марте объект должен быть готов.
Мэр города Джанлука Лоренци назвал произошедшее «отвратительным актом чистого терроризма не только против Италии, но и против Олимпиады».
МОК предлагал Италии провести соревнования по бобслею, скелетону и санному спорту в другой стране, но организаторы решили за €118 млн реконструировать трассу Эудженио Монти, которая использовалась еще на Играх-1956 и была закрыта в 2008-м. Это вызвало протесты экологов из-за вырубки леса.
Олимпиада-2026 начнется 6 февраля.
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