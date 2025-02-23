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Олимпиада-2026 ,  
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В Италии устроили акт саботажа на одном из объектов Олимпиады

В Италии устроили акт саботажа на санно-бобслейной трассе Олимпиады
Сюжет
Олимпиада-2026
В Кортина-д'Ампеццо реконструируют санно-бобслейную трассу. Незадолго до инспекции МОК неизвестные отсоединили охлаждающую трубу весом полтонны и бросили посреди дороги. Полиция начала расследование

Итальянская полиция начала расследование саботажа при реконструкции санно-бобслейной трассы в Кортина-д'Ампеццо для Олимпийских игр 2026 года, пишет Insidethegames.

В пятницу, 21 февраля, заказчик строительства объектов для Игр-2026 Simico сообщил, что неизвестные отсоединили охлаждающую трубу и положили ее посреди дороги, заблокировав движение и создав «значительные помехи» на стройплощадке.

В Simico отметили, что такие трубы весят по 500 кг и всегда закреплены.

Инцидент произошел перед запланированной на 24 февраля предварительной инспекцией Международного олимпийского комитета (МОК). В марте объект должен быть готов.

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Мэр города Джанлука Лоренци назвал произошедшее «отвратительным актом чистого терроризма не только против Италии, но и против Олимпиады».

МОК предлагал Италии провести соревнования по бобслею, скелетону и санному спорту в другой стране, но организаторы решили за €118 млн реконструировать трассу Эудженио Монти, которая использовалась еще на Играх-1956 и была закрыта в 2008-м. Это вызвало протесты экологов из-за вырубки леса.

Олимпиада-2026 начнется 6 февраля.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Олимпиада-2026 Италия бобслей
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