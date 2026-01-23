«Локомотив» продлил контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина
Нападающий Максим Шалунов продлил контракт с ярославским «Локомотивом». Об этом сообщается в телеграм-канале клуба КХЛ.
32-летний форвард подписал соглашение сроком до 2028 года.
За «Локомотив» Шалунов играет с 2021 года. За неполные пять сезонов нападающий набрал 185 очков (104 шайбы, 81 передача).
Шалунов — двукратный обладатель Кубка Гагарина (в 2019 году в составе московского ЦСКА, в 2025 году в составе «Локомотива»).
«Локомотив» в нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 65 очков в 49 матчах.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»