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Малкин забросил шайбу в свои ворота в матче НХЛ. Видео

Малкин забросил шайбу в свои ворота в матче НХЛ: видео
Форвард Евгений Малкин в матче против «Аризоны» не смог обработать передачу одноклубника Криса Летанга, после чего шайба оказалась в воротах «Питтсбурга»
Евгений Малкин
Евгений Малкин (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

«Питтсбург Пингвинз» проиграл «Аризоне Койотис» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:5.

В составе «Койотис» заброшенными шайбами отметились Джейсон Цукер (3-я минута), Юусо Вялимяки (32), Александр Керфут (3-я), Лоусон Круз (45-я) и Ник Бьюгстад (48-я). У «Пингвингз» отличились Ларс Эллер (25-я) и Сидни Кросби (37-я).

«Пингвинз» при счете 2:3 снял вратаря, чтобы воспользоваться отложенным штрафом соперника. Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг сделал передачу на Малкина, который находился возле пустых ворот. Россиянин не смог обработать пас, после чего шайба оказалась в воротах. Гол записали на форварда «Аризоны» Лоусона Круза, который последним из состава «Койотис» коснулся шайбы.

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Также в этом матче Малкин отметился результативной передачей на Кросби, который забросил вторую шайбу своей команды. Этот пас позволил россиянину подняться на 29-е место в рейтинге лучших ассистентов в истории лиги (894 передачи в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ).

Малкин дебютировал в НХЛ в 2006 году. На протяжении всей карьеры выступает за «Питтсбург», в составе которого стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли. Всего в нынешнем сезоне на счету 37-летнего россиянина 15 заброшенных шайб и 23 голевые передачи в 38 играх.

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«Аризона» набрала 49 очков в 45 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Питтсбург» с 48 очками после 44 игр находится на седьмом месте в Столичном дивизионе.

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Теги
Альвина Цаканян
Хоккей НХЛ Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин
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