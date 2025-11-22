 Перейти к основному контенту
Российский шахматист поборется за выход в финал Кубка мира на тай-брейке

Есипенко поборется за выход в финал Кубка мира по шахматам на тай-брейке
Андрей Есипенко дважды сыграл вничью с китайцем Вэй И
Андрей Есипенко
Андрей Есипенко (Фото: Михал Валуша / FIDE)

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко сыграл вничью с китайцем Вэй И во второй партии полуфинала Кубка мира по шахматам, который проходит в Гоа.

23-летний Есипенко, который занимает 41-е место в рейтинге FIDE, играл белыми фигурами, партия завершилась на 37-м ходу.

В первой партии также была ничья. Счет в матче равный — 1:1, соперники будут выявлять сильнейшего на тай-брейке, который пройдет 23 ноября.

Во втором полуфинале узбекистанцы Нодирбек Якуббоев и Жавохир Синдаров также два раза сыграли вничью, их тоже ждет тай-брейк.

Победитель Кубка мира, а также занявшие второе и третье места получат право сыграть в турнире претендентов на шахматную корону в 2026 году.

Турнир в Гоа с призовым фондом $2 млн продлится до 27 ноября. Победителем прошлого Кубка мира, который состоялся в 2023 году, был норвежец Магнус Карлсен.

Иван Витченко Иван Витченко
шахматы Международная шахматная федерация (FIDE) Андрей Есипенко
