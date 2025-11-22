Российский шахматист поборется за выход в финал Кубка мира на тай-брейке
Российский гроссмейстер Андрей Есипенко сыграл вничью с китайцем Вэй И во второй партии полуфинала Кубка мира по шахматам, который проходит в Гоа.
23-летний Есипенко, который занимает 41-е место в рейтинге FIDE, играл белыми фигурами, партия завершилась на 37-м ходу.
В первой партии также была ничья. Счет в матче равный — 1:1, соперники будут выявлять сильнейшего на тай-брейке, который пройдет 23 ноября.
Во втором полуфинале узбекистанцы Нодирбек Якуббоев и Жавохир Синдаров также два раза сыграли вничью, их тоже ждет тай-брейк.
Победитель Кубка мира, а также занявшие второе и третье места получат право сыграть в турнире претендентов на шахматную корону в 2026 году.
Турнир в Гоа с призовым фондом $2 млн продлится до 27 ноября. Победителем прошлого Кубка мира, который состоялся в 2023 году, был норвежец Магнус Карлсен.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин