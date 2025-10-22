Кремлев заявил о прозрачности букмекерского рынка в России

Умар Кремлев добавил, что отчисления букмекеров от ставок на спорт составляют около 40 млрд руб. По словам главы IBA, эта сумма превышает бюджет Министерства спорта

Умар Кремлев (Фото: Global Look Press)

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев в интервью RTVI заявил, что букмекерский рынок в России стал прозрачным.

«Вся [сфера деятельности букмекеров] стала прозрачной и регулируемой благодаря экосистеме, которую мы создали. Мы в это вложились, а государство безвозмездно получило регулирование рынка и отчисления на спорт и налоги. Сегодня налоги [от букмекеров] поднялись где-то почти в 100 раз. Этот рынок стал прозрачным», — сказал Кремлев.

Он добавил, что отчисления букмекеров от ставок на спорт составляют около 40 млрд руб. По словам главы IBA, эта сумма превышает бюджет Министерства спорта.

«Раньше бюджет на спорт был нулевой. Они [букмекеры] все, что зарабатывали, себе в карман забирали. Благодаря поддержке [президента России] Владимира Владимировича [Путина] был реализован проект [о повышении отчислений букмекеров и создании Российского спортивного фонда]. Платформа продемонстрировала свою работу, и оборот букмекеров стал прозрачным», — добавил он.

Кремлев отметил, что также решили проблему лудомании. «Например, если вы хотите, чтобы у вас семья не играла, вы можете в программное обеспечение паспортные данные и заявление написать, он [член семьи] будет на всю жизнь заблокирован, и не сможет играть в букмекерстве», — заключил он.

Путин в 2024 году поручил создать фонд дополнительной поддержки спорта, имущество которого будет сформировано в основном за счет целевых отчислений от азартных игр.

Обязательные целевые отчисления от азартных игр были введены в 2017 году. С 1 января 2024 года букмекеры перечисляют 2% выручки от всех заключенных пари.

По подсчетам РБК, выручка десяти крупнейших букмекеров в 2024 году достигла 1,7 трлн против 1,2 трлн руб. годом ранее. Этот показатель включает не только доходы от ставок, но и прочую деятельность, например, по распространению лотерейных билетов, которой занимается «Фонбет».

На данный момент налог на игорный бизнес взимается в фиксированных размерах, которые устанавливаются регионами России.

Размер налога на игорный бизнес по Налоговому кодексу: за один пункт приема ставок букмекерской конторы — от 10 тыс. до 14 тыс. руб.;

за один процессинговый центр букмекерской конторы ставка может устанавливаться в размере 50–250 тыс. руб.;

за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы — от 9,5 млн до 10 млн руб.

Минфин в конце сентября представил меры, за счет которых хочет повысить доходную часть бюджета. Одной из них стало изменение налогообложения букмекеров. Ведомство предложило обязать их платить налог в размере 5% на все принятые ставки и 25% на свою прибыль. Если инициативу одобрят, то изменения вступят в силу уже с 1 января 2026 года.