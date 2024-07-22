Рублев и Хачанов опустились на одну строчку в рейтинге ATP
Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов опустились на одно место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
Рублев опустился с восьмого на девятое место, а Хачанов с 21-й на 22-ю строчку.
Лидерство в рейтинге сохранил итальянец Янник Синнер, второе место занимает серб Новак Джокович, третье — испанец Карлос Алькарас. Россиянин Даниил Медведев сохранил пятую строчку.
В первую сотню рейтинга также входят Павел Котов (62) и Роман Сафиуллин (67).
Рейтинг АТР от 22 июля:
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 9570.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8460.
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8130.
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 7295.
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 6525.
6 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 4185.
7 (7). Хуберт Хуркач (Польша) — 4105.
8 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 3925.
9 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 3830.
10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3770.
22 (21). Карен Хачанов (Россия) — 1830…
62 (60). Павел Котов (Россия) — 814…
67 (67). Роман Сафиуллин (Россия) — 785…
107 (109). Аслан Карацев (Россия) — 580.