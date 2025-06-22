Губернатор поддержал проведение первых матчей сезона «Пари НН» в Саранске

«Пари НН» не сможет начать сезон в Нижнем Новгороде, в клубе надеются вернуться на домашнюю арену в сентябре. Губернатор Никитин поддержал вариант с игрой в Саранске, но в РПЛ ранее говорили, что эта арена не готова

Фото: vk.com/fcparinn

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что ему нравится вариант проведения первых матчей «Пари НН» в новом сезоне на стадионе в Саранске. Слова Никитина приводит «Спорт-Экспресс».

19 июня журналист Иван Карпов сообщил в телеграм-канале, что «Пари НН» не сможет начать сезон на своем стадионе из-за мероприятия «Росатома», а также начавшегося ремонта. В Нижнем Новгороде в августе был запланирован концерт к 80-летию атомной промышленности.

«Я считаю, что Саранск заслужил большой футбол. Они наши соседи, друзья. Они находятся близко, поэтому есть возможность организовать логистику для болельщиков. Мне нравится история с коллаборацией нижегородского большого спорта с Мордовией», — сказал Никитин.

По его словам, принятие решение о проведении матчей в Саранске «находится на финальной стадии».

Президент РПЛ Александр Алаев 19 июня говорил, что резервным для «Пари НН» является стадион в Казани (но его можно заменить), а арена в Саранске пока не готова принимать матчи РПЛ.

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов 20 июня рассказал «Матч ТВ», что в сентябре все ремонтные работы на арене в Нижнем Новгороде должны быть закончены.

«Пари НН» проиграл в стыковых матчах «Сочи», но сохранил место в РПЛ по решению исполкома РФС — он занял место «Химок», которым не дали лицензию.