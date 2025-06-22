Губернатор поддержал проведение первых матчей сезона «Пари НН» в Саранске
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что ему нравится вариант проведения первых матчей «Пари НН» в новом сезоне на стадионе в Саранске. Слова Никитина приводит «Спорт-Экспресс».
19 июня журналист Иван Карпов сообщил в телеграм-канале, что «Пари НН» не сможет начать сезон на своем стадионе из-за мероприятия «Росатома», а также начавшегося ремонта. В Нижнем Новгороде в августе был запланирован концерт к 80-летию атомной промышленности.
«Я считаю, что Саранск заслужил большой футбол. Они наши соседи, друзья. Они находятся близко, поэтому есть возможность организовать логистику для болельщиков. Мне нравится история с коллаборацией нижегородского большого спорта с Мордовией», — сказал Никитин.
По его словам, принятие решение о проведении матчей в Саранске «находится на финальной стадии».
Президент РПЛ Александр Алаев 19 июня говорил, что резервным для «Пари НН» является стадион в Казани (но его можно заменить), а арена в Саранске пока не готова принимать матчи РПЛ.
Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов 20 июня рассказал «Матч ТВ», что в сентябре все ремонтные работы на арене в Нижнем Новгороде должны быть закончены.
«Пари НН» проиграл в стыковых матчах «Сочи», но сохранил место в РПЛ по решению исполкома РФС — он занял место «Химок», которым не дали лицензию.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Мировая реакция на удары США по ядерным объектам Ирана
NBC узнал о подготовке США к ответному удару Ирана
WSJ рассказала о послании, которое США передали Ирану через арабов
МИД Ирана обвинил США в планировании первых ударов Израиля по стране
Обращение Биньямина Нетаньяху к народу после ударов США по иранским ядерным объектам
Основные ядерные объекты Ирана. Инфографика
Полное видео обращения Трампа к американцам. Видео
Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов