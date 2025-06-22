 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубный ЧМ. США Реал Пачука 1 1,33 x 5,9 2 9,5 Футбол Клубный ЧМ. США Манчестер Сити Аль-Айн Абу-Даби 1 1,13 x 9,5 2 21 Футбол Клубный ЧМ. США Сиэтл Саундерс ПСЖ 1 15 x 7,4 2 1,2 Футбол Клубный ЧМ. США Атлетико Ботафого РЖ 1 1,75 x 3,7 2 5,3 Футбол Клубный ЧМ. США Интер Майами Палмейрас СП 1 5,3 x 2,35 2 2,25 Футбол Клубный ЧМ. США Порту Аль-Ахли Каир 1 1,77 x 3,9 2 4,3 Единоборства MMA. UFC 317. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Илия Топурия Чарльз Оливейра 1 1,23 x 66 2 4,4 Единоборства MMA. UFC 317. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Кай Кара-Франс 1 1,35 x 61 2 3,33 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Губернатор поддержал проведение первых матчей сезона «Пари НН» в Саранске

Губернатор Никитин — о замене арены «Пари НН»: Саранск заслужил большой футбол
«Пари НН» не сможет начать сезон в Нижнем Новгороде, в клубе надеются вернуться на домашнюю арену в сентябре. Губернатор Никитин поддержал вариант с игрой в Саранске, но в РПЛ ранее говорили, что эта арена не готова
Фото: vk.com/fcparinn
Фото: vk.com/fcparinn

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что ему нравится вариант проведения первых матчей «Пари НН» в новом сезоне на стадионе в Саранске. Слова Никитина приводит «Спорт-Экспресс».

19 июня журналист Иван Карпов сообщил в телеграм-канале, что «Пари НН» не сможет начать сезон на своем стадионе из-за мероприятия «Росатома», а также начавшегося ремонта. В Нижнем Новгороде в августе был запланирован концерт к 80-летию атомной промышленности.

«Я считаю, что Саранск заслужил большой футбол. Они наши соседи, друзья. Они находятся близко, поэтому есть возможность организовать логистику для болельщиков. Мне нравится история с коллаборацией нижегородского большого спорта с Мордовией», — сказал Никитин.

По его словам, принятие решение о проведении матчей в Саранске «находится на финальной стадии».

«Торпедо» не снимется с чемпионата РПЛ, несмотря на арест владельца клуба
Спорт
Фото:телеграм-канал ФК «Торпедо»

Президент РПЛ Александр Алаев 19 июня говорил, что резервным для «Пари НН» является стадион в Казани (но его можно заменить), а арена в Саранске пока не готова принимать матчи РПЛ.

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов 20 июня рассказал «Матч ТВ», что в сентябре все ремонтные работы на арене в Нижнем Новгороде должны быть закончены.

«Пари НН» проиграл в стыковых матчах «Сочи», но сохранил место в РПЛ по решению исполкома РФС — он занял место «Химок», которым не дали лицензию.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Мировая реакция на удары США по ядерным объектам Ирана

NBC узнал о подготовке США к ответному удару Ирана

WSJ рассказала о послании, которое США передали Ирану через арабов

МИД Ирана обвинил США в планировании первых ударов Израиля по стране

Обращение Биньямина Нетаньяху к народу после ударов США по иранским ядерным объектам

Основные ядерные объекты Ирана. Инфографика

Полное видео обращения Трампа к американцам. Видео

Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Пари Нижний Новгород Российская премьер-лига (РПЛ) Саранск
Материалы по теме
Алаев допустил изменение состава РПЛ из-за дела «Торпедо»
Спорт
«Спартак» сыграет с махачкалинским «Динамо» в 1-м туре РПЛ нового сезона
Спорт
Какие клубы покинули РПЛ из-за долгов
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 90,14 (+0,3) Инвестиции, 20 июн, 18:52 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 78,5 (+0,02) Инвестиции, 20 июн, 18:52
Путин связал появление Украины как государства с идеей Ленина Политика, 19:48
В Абхазии назвали слова о нищих туристах вырванными из контекста Общество, 19:36
Медведев в шутку пожелал Бублику попасть к Алькарасу на Уимблдоне Спорт, 19:35
В церкви в Дамаске произошел взрыв Политика, 19:32
Почему современный ресторан — микс гастрономии, дизайна и технологий РБК и VOYAH, 19:30
США ударили по Ирану. Что будет с рублем, золотом и акциями нефтяниковПодписка на РБК, 19:27
В аэропорту Волгограда приостановили рейсы Политика, 19:21
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Вэнс заявил об общей позиции США, России и Китая по Ирану Политика, 19:03
Тихановский заплакал после вопроса о встрече с детьми Политика, 19:01
Губернатор поддержал проведение первых матчей сезона «Пари НН» в Саранске Спорт, 18:47
Рубио счел масштабной эскалацией возможное закрытие Ормузского пролива Политика, 18:47
Нарышкин рассекретил имя советского разведчика-нелегала Политика, 18:44
Алькарас выиграл турнир в Лондоне Спорт, 18:37
В Петербурге задержали десятки велосипедистов Общество, 18:31