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Спорт ,  
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В РФС рассказали об отказе сборной участвовать в турнире в Африке

Генсек РФС Митрофанов: сборная России отказалась от турнира в Африке
Сборной России предлагали приехать в июне на турнир со сборными юга Африки, но у команды уже были запланированы матчи, рассказал генсек РФС Митрофанов. Он отметил, что для РФС приоритет — проведение домашних матчей
Вратарь сборной России Матвей Сафонов
Вратарь сборной России Матвей Сафонов (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Сборную России приглашали принять участие в совместном турнире с командами юга Африки, но у нее уже были запланированы другие матчи, поэтому РФС отказался. Об этом «Матч ТВ» рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Южноафриканское объединение национальных ассоциаций, куда входят ЮАР, Мозамбик и другие страны на юге Африканского континента, предлагали нам участие в совместном турнире в июне на их территории», — сказал Митрофанов.

По его словам, РФС обсуждает возможность выездных матчей, но приоритет — «привозить команду сюда». «Это сложнее, но мы стараемся», — отметил Митрофанов.

В РФС заявили о планах устроить осенью шесть матчей для сборной России
Спорт
Фото:Pavel Kashaev / Global Look Press

На июньском сборе команда Валерия Карпина сыграла с Нигерией в Москве (1:1) и Белоруссией в Минске (4:1). В марте у сборной были матчи с Гренадой и Замбией — оба прошли в Москве и завершились со счетом 5:0.

Митрофанов ранее говорил, что РФС планирует организовать осенью шесть матчей сборной.

Сборная России отстранена от турниров УЕФА и ФИФА с 2022 года.

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