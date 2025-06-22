В РФС рассказали об отказе сборной участвовать в турнире в Африке
Сборную России приглашали принять участие в совместном турнире с командами юга Африки, но у нее уже были запланированы другие матчи, поэтому РФС отказался. Об этом «Матч ТВ» рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
«Южноафриканское объединение национальных ассоциаций, куда входят ЮАР, Мозамбик и другие страны на юге Африканского континента, предлагали нам участие в совместном турнире в июне на их территории», — сказал Митрофанов.
По его словам, РФС обсуждает возможность выездных матчей, но приоритет — «привозить команду сюда». «Это сложнее, но мы стараемся», — отметил Митрофанов.
На июньском сборе команда Валерия Карпина сыграла с Нигерией в Москве (1:1) и Белоруссией в Минске (4:1). В марте у сборной были матчи с Гренадой и Замбией — оба прошли в Москве и завершились со счетом 5:0.
Митрофанов ранее говорил, что РФС планирует организовать осенью шесть матчей сборной.
Сборная России отстранена от турниров УЕФА и ФИФА с 2022 года.
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