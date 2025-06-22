В РФС рассказали об отказе сборной участвовать в турнире в Африке

Сборной России предлагали приехать в июне на турнир со сборными юга Африки, но у команды уже были запланированы матчи, рассказал генсек РФС Митрофанов. Он отметил, что для РФС приоритет — проведение домашних матчей

Вратарь сборной России Матвей Сафонов (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Сборную России приглашали принять участие в совместном турнире с командами юга Африки, но у нее уже были запланированы другие матчи, поэтому РФС отказался. Об этом «Матч ТВ» рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Южноафриканское объединение национальных ассоциаций, куда входят ЮАР, Мозамбик и другие страны на юге Африканского континента, предлагали нам участие в совместном турнире в июне на их территории», — сказал Митрофанов.

По его словам, РФС обсуждает возможность выездных матчей, но приоритет — «привозить команду сюда». «Это сложнее, но мы стараемся», — отметил Митрофанов.

На июньском сборе команда Валерия Карпина сыграла с Нигерией в Москве (1:1) и Белоруссией в Минске (4:1). В марте у сборной были матчи с Гренадой и Замбией — оба прошли в Москве и завершились со счетом 5:0.

Митрофанов ранее говорил, что РФС планирует организовать осенью шесть матчей сборной.

Сборная России отстранена от турниров УЕФА и ФИФА с 2022 года.