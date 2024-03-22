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Прервавший матч Россия — Сербия фанат получил 13 суток ареста

Выбежавший на поле во время матча Россия — Сербия фанат получил 13 суток ареста
Болельщик во втором тайме футбольного матча, который состоялся 21 марта в Москве, выскочил на поле и успел через него пробежать, прежде чем был остановлен стюардами
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Савеловский районный суд Москвы назначил административный арест на 13 суток болельщику, который выбежал на поле во время товарищеского матча между сборными России и Сербии по футболу. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Максим Десятцкий был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 20.31 КоАП России (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).

Прервавший матч Россия — Сербия фанат получил 13 суток ареста
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Матч состоялся накануне в Москве на «ВТБ Арене». Сборная России выиграла со счетом 4:0.

Инцидент с болельщиком произошел в середине второго тайма. Десятцкий успел пробежать все поле, прежде чем был остановлен стюардами и уведен в подтрибунное помещение.

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