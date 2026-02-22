 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Российская теннисистка Чараева выиграла «челленджер» в Мидленде

Российская теннисистка Алина Чараева выиграла турнир WTA 125 в Мидленде
В финале 23-летняя спортсменка обыграла китаянку Го Ханьюй со счетом 6:4, 7:6 (7:4)
Алина Чараева
Алина Чараева (Фото: Florencia Tan Jun / Getty Images for ITF)

Российская теннисистка Алина Чараева стала победительницей хардового турнира категории WTA 125 в Мидленде (США) с призовым фондом $115 тыс.

В финале Чараева, занимающая 163-е место в рейтинге, обыграла китаянку Го Ханьюй (186-я ракетка мира) со счетом 6:4, 7:6 (7:4). Финал продолжался 2 часа 1 минуту.

Чараева — победительница 14 турниров ITF (8 — в одиночном разряде), финалистка одного турнира WTA 125 и двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Франции-2020 в одиночном разряде и Открытый чемпионат Франции-2019 в парах).

Для 23-летней теннисистки этот титул стал первым в карьере на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Ранее ее лучшим достижением был выход в финал аналогичных соревнований в китайском Хучжоу в сентябре 2025 года, где она уступила словенке Веронике Эрьявец.

Ранее российская спортсменка Юлия Авдеева потерпела поражение в финале турнира ITF W75, который проходил в Альтенкирхене, Германия. В то же время Семен Панкин не смог завоевать титул в решающем матче турнира ITF M50, который состоялся в Шарм-эш-Шейхе, Египет.

Екатерина Халимовская
теннис WTA
