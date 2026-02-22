 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026
Автор победной шайбы США в финале Олимпиаде сломал зуб во время матча

Автор победной шайбы США в финале Олимпиаде Джек Хьюз сломал зуб во время матча
Олимпиада-2026
Джек Хьюз, забросивший победную шайбу в овертайме финала олимпийского хоккейного турнира против Канады (2:1), лишился части переднего зуба после удара клюшкой в третьем периоде
Джек Хьюз
Джек Хьюз (Фото: Gregory Shamus / Getty Images)

Нападающий сборной США по хоккею Джек Хьюз сломал зуб во время финального матча Олимпийских игр против команды Канады. Об этом сообщает Daily Mail.

Сборная США впервые за 46 лет выиграла олимпийское золото в мужском хоккее, победив Канаду в овертайме со счетом 2:1. Героем встречи стал нападающий «Нью‑Джерси Девилз», забросивший решающую шайбу на 62-й минуте.

В третьем периоде форвард получил удар клюшкой по лицу от канадского нападающего Сэма Беннетта, в результате чего сломал как минимум один передний зуб. На послематчевых фото видно повреждение части зуба, однако кровь изо рта не помешала хоккеисту присоединиться к бурному празднованию.

«Я так горжусь тем, что сегодня я американец. Я люблю свою страну, я люблю своих товарищей по команде. Это и есть американский хоккей. У канадцев отличная команда, но эта победа значит так много. Мы — настоящая команда. Сегодня все могло сложиться по‑разному, но мы сделали это», — заявил Хьюз.

Хьюз также особо выделил игру вратаря Коннора Хеллебайка, отразившего 41 бросок. «Сегодня он был нашим лучшим игроком, вне всяких сомнений. Невероятная игра. Просто дерзкая, отважная победа», — сказал нападающий.

После финала американские хоккеисты выехали на лед со свитером под номером 13 в память Джонни Годро, погибшем в августе 2024 года.

Екатерина Халимовская
Хоккей Олимпиада-2026
