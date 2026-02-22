 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Как в Италии прошла церемония закрытия Олимпийских игр. Фоторепортаж

Лучшие кадры с церемонии закрытия Олимпийских игр в Италии
Сюжет
Олимпиада-2026
Зимние Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо завершились 22 февраля. Как прошла торжественная церемония — в фоторепортаже «РБК Спорт»
Фото: Andreas Rentz / Getty Images
Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Церемония закрытия Олимпийских игр в Италии началась в амфитеатре «Арена ди Верона». Торжественное мероприятие открылось оперным выступлением: дирижер в историческом костюме управлял оркестром, а танцоры кружились по сцене.

Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

В конце знаменитой арии «Libiamo ne’ lieti calici» из оперы «Травиата» все персонажи появились из волшебных коробочек.

По окончании яркого шоу на арену торжественно внесли флаг Италии. Несли его представители различных городов страны, принимавших Олимпийские игры.

Фото: Andreas Rentz / Getty Image
Фото: Andreas Rentz / Getty Image

Затем вышла сборная Италии. Спортсмены, чьи шеи украшали олимпийские медали, стояли, слушая национальный гимн в исполнении хора фонда Arena di Verona.

Фото: Andreas Rentz / Getty Images
Фото: Andreas Rentz / Getty Images

На арену внесли капсулу с олимпийским огнем. Эту почетную миссию доверили лыжникам, победителям эстафеты на Играх 1992 года.

Фото: Andreas Rentz / Getty Images
Фото: Andreas Rentz / Getty Images

В «Арена ди Верона» начался парад флагов всех стран-участниц Игр. Он проходил быстрее, чем на церемонии открытия.

Фото: Joosep Martinson / Getty Images
Фото: Joosep Martinson / Getty Images

На арену начали выходить спортсмены. Они заняли пустующие места на трибунах под известные итальянские хиты.

В параде также приняли участие российские спортсмены, которые выступали в нейтральном статусе на Олимпиаде. Среди них Аделия Петросян, Петр Гуменник, Савелий Коростелев, Дарья Непряева и Никита Филиппов, который завоевал серебряную медаль в ски-альпинизме.

Фото: Andreas Rentz / Getty Images
Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Представители Франции и Италии выступили последними, завершив парад спортсменов.

Фото: Andreas Rentz / Getty Images
Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Вскоре на сцене появились зеркальные колонны, начиная новое яркое шоу. Эффект свечения в темноте дополнялся движениями танцоров из балетной школы Римского оперного театра и ансамбля. Они исполняли пируэты, сальто назад и кружились.

Фото: Andreas Rentz / Getty Images
Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Церемония награждения стартовала с чествования лучших в женском лыжном марафоне. Золото завоевала шведка Эбба Андерссон, серебро — норвежка Хайди Венг, а бронзу взяла швейцарка Надя Кэлин.

Медали вручала глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.

Фото: Andreas Rentz / Getty Images
Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Победителем медального зачета стала сборная Норвегии — 18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых медалей. Особо следует отметить лыжника Йоханнеса Клебо, на счету которого 6 золотых наград, одержанных во всех своих дисциплинах.

Золотой призер Йоханнес Клебо, серебряный призер Мартин Левстрем Нюэнгет и бронзовый призер Эмиль Иверсен из сборной Норвегии позируют во время церемонии награждения
Золотой призер Йоханнес Клебо, серебряный призер Мартин Левстрем Нюэнгет и бронзовый призер Эмиль Иверсен из сборной Норвегии позируют во время церемонии награждения
(Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Также были отмечены волонтеры. Они выступили с танцевальным номером под мировой хит «Blue Da Ba Dee» группы Eiffel 65.

В знак благодарности спортсмены вручили цветы волонтерам.

Фото: Andreas Rentz / Getty Images
Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Следующая часть церемонии была посвящена памяти ушедших членов олимпийской семьи. Под меланхоличные мотивы из оперы «Мадам Баттерфляй» зрители и участники почтили их память.

Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Зрители увидели номер «Путь воды», который рассказывал о красоте природы и путешествия воды по миру.

Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Итальянская певица Жоан Тиле исполнила более роковую версию песни «The World» Джимми Фонтаны. В этот момент над ареной выступил премьер театра Ла Скала Роберто Болле, исполнив воздушный балет.

Фото: Sarah Stier / Getty Images
Фото: Sarah Stier / Getty Images

Началась официальная часть церемонии.

Под олимпийский гимн почетный караул снял флаг Игр. Его вручили главе МОК Кирсти Ковентри, которая потом передала его представителям следующих зимних Олимпийских игр во французских Альпах.

Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Церемония передачи эстафеты Олимпийских игр завершилась. Спортсмены образовали круг и их рюкзаки загорелись красным цветом, символизируя закат итальянских Игр.

Фото: Andreas Rentz / Getty Images
Фото: Andreas Rentz / Getty Images

С официальной речью выступил президент Оргкомитета итальянских Игр Джованни Малаго. Он поблагодарил Ковентри, экс-главу МОК Томаса Баха и спортивные федерации за поддержку на протяжении всего процесса.

Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Следом с речью выступила Кирсти Ковентри, которая также поблагодарила организаторов и похвалила спортсменов. «Вы отдали все силы и поделились этим с нами — это и есть олимпийский дух. Вы показали нам, что Олимпийские игры — это место для всех», — сказала Ковентри.

После она объявила Олимпийские игры-2026 закрытыми.

Фото: Sarah Stier / Getty Images
Фото: Sarah Stier / Getty Images

Приглушенное освещение и живописный антураж сопровождали музыкальное выступление пианистки Глории Кампанер.

Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Олимпийский огонь был окончательно потушен. Одна из чаш находилась в Милане на Триумфальной арке, вторая — в Кортина-д’Ампеццо на Пьяцца Дибона.

Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

После выступила группа Major Lazer. Спортсмены активно танцевали и подпевали веселой музыке, наслаждаясь моментом.

Фото: Andreas Rentz / Getty Images
Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Церемония завершилась выступлением итальянского рэпера Акилле Лауро, который сменил настроение на арене, исполнив красивую балладу.

Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Полина Мельникова
Олимпиада-2026 Олимпийские игры Церемония закрытия Зимних Игр
