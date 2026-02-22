Как в Италии прошла церемония закрытия Олимпийских игр. Фоторепортаж
Церемония закрытия Олимпийских игр в Италии началась в амфитеатре «Арена ди Верона». Торжественное мероприятие открылось оперным выступлением: дирижер в историческом костюме управлял оркестром, а танцоры кружились по сцене.
В конце знаменитой арии «Libiamo ne’ lieti calici» из оперы «Травиата» все персонажи появились из волшебных коробочек.
По окончании яркого шоу на арену торжественно внесли флаг Италии. Несли его представители различных городов страны, принимавших Олимпийские игры.
Затем вышла сборная Италии. Спортсмены, чьи шеи украшали олимпийские медали, стояли, слушая национальный гимн в исполнении хора фонда Arena di Verona.
На арену внесли капсулу с олимпийским огнем. Эту почетную миссию доверили лыжникам, победителям эстафеты на Играх 1992 года.
В «Арена ди Верона» начался парад флагов всех стран-участниц Игр. Он проходил быстрее, чем на церемонии открытия.
На арену начали выходить спортсмены. Они заняли пустующие места на трибунах под известные итальянские хиты.
В параде также приняли участие российские спортсмены, которые выступали в нейтральном статусе на Олимпиаде. Среди них Аделия Петросян, Петр Гуменник, Савелий Коростелев, Дарья Непряева и Никита Филиппов, который завоевал серебряную медаль в ски-альпинизме.
Представители Франции и Италии выступили последними, завершив парад спортсменов.
Вскоре на сцене появились зеркальные колонны, начиная новое яркое шоу. Эффект свечения в темноте дополнялся движениями танцоров из балетной школы Римского оперного театра и ансамбля. Они исполняли пируэты, сальто назад и кружились.
Церемония награждения стартовала с чествования лучших в женском лыжном марафоне. Золото завоевала шведка Эбба Андерссон, серебро — норвежка Хайди Венг, а бронзу взяла швейцарка Надя Кэлин.
Медали вручала глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.
Победителем медального зачета стала сборная Норвегии — 18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых медалей. Особо следует отметить лыжника Йоханнеса Клебо, на счету которого 6 золотых наград, одержанных во всех своих дисциплинах.
Также были отмечены волонтеры. Они выступили с танцевальным номером под мировой хит «Blue Da Ba Dee» группы Eiffel 65.
В знак благодарности спортсмены вручили цветы волонтерам.
Следующая часть церемонии была посвящена памяти ушедших членов олимпийской семьи. Под меланхоличные мотивы из оперы «Мадам Баттерфляй» зрители и участники почтили их память.
Зрители увидели номер «Путь воды», который рассказывал о красоте природы и путешествия воды по миру.
Итальянская певица Жоан Тиле исполнила более роковую версию песни «The World» Джимми Фонтаны. В этот момент над ареной выступил премьер театра Ла Скала Роберто Болле, исполнив воздушный балет.
Началась официальная часть церемонии.
Под олимпийский гимн почетный караул снял флаг Игр. Его вручили главе МОК Кирсти Ковентри, которая потом передала его представителям следующих зимних Олимпийских игр во французских Альпах.
Церемония передачи эстафеты Олимпийских игр завершилась. Спортсмены образовали круг и их рюкзаки загорелись красным цветом, символизируя закат итальянских Игр.
С официальной речью выступил президент Оргкомитета итальянских Игр Джованни Малаго. Он поблагодарил Ковентри, экс-главу МОК Томаса Баха и спортивные федерации за поддержку на протяжении всего процесса.
Следом с речью выступила Кирсти Ковентри, которая также поблагодарила организаторов и похвалила спортсменов. «Вы отдали все силы и поделились этим с нами — это и есть олимпийский дух. Вы показали нам, что Олимпийские игры — это место для всех», — сказала Ковентри.
После она объявила Олимпийские игры-2026 закрытыми.
Приглушенное освещение и живописный антураж сопровождали музыкальное выступление пианистки Глории Кампанер.
Олимпийский огонь был окончательно потушен. Одна из чаш находилась в Милане на Триумфальной арке, вторая — в Кортина-д’Ампеццо на Пьяцца Дибона.
После выступила группа Major Lazer. Спортсмены активно танцевали и подпевали веселой музыке, наслаждаясь моментом.
Церемония завершилась выступлением итальянского рэпера Акилле Лауро, который сменил настроение на арене, исполнив красивую балладу.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве
Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева
FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы
NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства
Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга