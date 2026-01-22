СКА вел 1:0 почти весь матч, но в концовке проиграл «Спартаку»

СКА проиграл «Спартаку» со счетом 1:2. «Красно-белые» в третий раз в сезоне обыграли петербургский клуб

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Московский «Спартак» одержал волевую победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:2.

В составе СКА на четвертой минуте шайбу забросил Никита Недопекин, у «Спартака» на 53-й счет сравнял Никита Коростелев. Победную шайбу гостей на 58-й минуте забросил Данил Пивчулин.

Московский клуб третий раз в сезоне обыгрывает СКА.

В параллельных матчах нижегородское «Торпедо» обыграло «Шанхай Дрэгонс» со счетом 7:2, а ЦСКА победил «Барыс» (1:0).