СКА вел 1:0 почти весь матч, но в концовке проиграл «Спартаку»
Московский «Спартак» одержал волевую победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:2.
В составе СКА на четвертой минуте шайбу забросил Никита Недопекин, у «Спартака» на 53-й счет сравнял Никита Коростелев. Победную шайбу гостей на 58-й минуте забросил Данил Пивчулин.
Московский клуб третий раз в сезоне обыгрывает СКА.
В параллельных матчах нижегородское «Торпедо» обыграло «Шанхай Дрэгонс» со счетом 7:2, а ЦСКА победил «Барыс» (1:0).
