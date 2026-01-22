Гендиректор «Шанхай Дрэгонс» оценил шансы клуба уехать из Петербурга
Генеральный директор «Шанхай Дрэгонс» Сергей Белых заявил, что в ближайшее время клуб, скорее всего, не переедет обратно в Китай и продолжит проводить домашние матчи в Санкт-Петербурге. Его слова передает «РИА Новости».
«Следующий сезон с высокой долей вероятности мы проведем в Питере. В марте состоятся матчи в Шанхае, которые будут для нас важными тестами. Надеюсь, что у многих будет возможность посетить Шанхай», — отметил Белых.
Клуб, основанный в 2016 году и изначально носивший название «Куньлунь Ред Стар», с 2020 года из-за ограничений, связанных с пандемией, проводил домашние игры в подмосковных Мытищах. Летом 2025 года команда сменила название на «Шанхай Дрэгонс» и переехала в Санкт-Петербург на «СКА Арену».
В текущем сезоне после 46 сыгранных матчей команда занимает девятое место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 43 очка.
