Спорт
0

Гендиректор «Шанхай Дрэгонс» оценил шансы клуба уехать из Петербурга

По его словам, в следующем сезоне с высокой долей вероятности клуб продолжит играть домашние матчи в Петербурге
Фото: Максим Константинов / ТАСС
Фото: Максим Константинов / ТАСС

Генеральный директор «Шанхай Дрэгонс» Сергей Белых заявил, что в ближайшее время клуб, скорее всего, не переедет обратно в Китай и продолжит проводить домашние матчи в Санкт-Петербурге. Его слова передает «РИА Новости».

«Следующий сезон с высокой долей вероятности мы проведем в Питере. В марте состоятся матчи в Шанхае, которые будут для нас важными тестами. Надеюсь, что у многих будет возможность посетить Шанхай», — отметил Белых.

Клуб, основанный в 2016 году и изначально носивший название «Куньлунь Ред Стар», с 2020 года из-за ограничений, связанных с пандемией, проводил домашние игры в подмосковных Мытищах. Летом 2025 года команда сменила название на «Шанхай Дрэгонс» и переехала в Санкт-Петербург на «СКА Арену».

В текущем сезоне после 46 сыгранных матчей команда занимает девятое место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 43 очка.

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Хоккей ХК Шанхай Дрэгонс (бывший Куньлунь Ред Стар)
