Лига ВТБ отстранила судей после первого домашнего проигрыша ЦСКА
Судейская бригада, работавшая на матче ЦСКА и краснодарского «Локомотива-Кубани», не будет допущена к ближайшим играм, сообщила пресс-служба Единой лиги ВТБ.
ЦСКА 19 января проиграл кубанскому клубу со счетом 104:106, потерпев четвертое поражение в сезоне и первое на домашнем паркете. Армейцы второй раз в сезоне (и за месяц) уступили «Локомотиву-Кубани».
В лиге оценили судейство как квалифицированное, но отметили, что в последние две минуты матча «судьи совершили четыре ошибки в отношении обеих команд, которые не повлияли на итоговый результат».
Встречу судили Евгений Островский, Антон Круглов и Ярослав Орешин, комиссар — Григорий Кунявский.
ЦСКА лидирует в турнирной таблице, «Локомотив-Кубань» — четвертый.
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