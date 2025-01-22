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Лига ВТБ отстранила судей после первого домашнего проигрыша ЦСКА

Единая лига ВТБ отстранила судей после первого домашнего проигрыша ЦСКА
Лидер чемпионата ЦСКА 19 января впервые в сезоне проиграл дома — «Локомотиву-Кубани» со счетом 104:106. Лига нашла у судей четыре ошибки в последние две минуты встречи в отношении обеих команд, но на результат они не повлияли
Фото: Официальный сайт ПБК ЦСКА
Фото: Официальный сайт ПБК ЦСКА

Судейская бригада, работавшая на матче ЦСКА и краснодарского «Локомотива-Кубани», не будет допущена к ближайшим играм, сообщила пресс-служба Единой лиги ВТБ.

ЦСКА 19 января проиграл кубанскому клубу со счетом 104:106, потерпев четвертое поражение в сезоне и первое на домашнем паркете. Армейцы второй раз в сезоне (и за месяц) уступили «Локомотиву-Кубани».

В лиге оценили судейство как квалифицированное, но отметили, что в последние две минуты матча «судьи совершили четыре ошибки в отношении обеих команд, которые не повлияли на итоговый результат».

Встречу судили Евгений Островский, Антон Круглов и Ярослав Орешин, комиссар — Григорий Кунявский.

ЦСКА лидирует в турнирной таблице, «Локомотив-Кубань» — четвертый.

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Анна Сатдинова
Баскетбол Единая лига ВТБ ПБК ЦСКА
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