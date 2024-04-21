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Ферстаппен выиграл четвертую гонку в сезоне, победив на Гран-при Шанхая

Ферстаппен выиграл четвертую гонку в сезоне «Формулы-1», победив в Шанхае
В тройку призеров также вошли Ландо Норрис (McLaren) и Серхио Перес (Red Bull)
Фото: Edgar Su / Reuters
Фото: Edgar Su / Reuters

Действующий чемпион «Формулы-1» голландец Макс Ферстаппен (Red Bull) победил на Гран-при Китая в Шанхае.

Вторым финишировал британец Ландо Норрис (McLaren), третьим стал мексиканец Серхио Перес (Red Bull).

Ферстаппен выиграл четыре из пяти гонок в этом сезоне. Накануне голландец победил в спринте, а также побил рекорд Льюиса Хэмилтона и Себастьяна Феттеля, выиграв пятую квалификацию со старта сезона подряд.

Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Китая «Формулы-1»
Спорт
Фото:Peter Fox / Getty Images

В топ-10 на Гран-при Китая вошли: 4. Шарль Леклер (Ferrari); 5. Карлос Сайнс-младший (Ferrari); 6. Джордж Рассел (Mercedes); 7. Фернандо Алонсо (Aston Martin); 8. Оскар Пиастри (McLaren); 9. Льюис Хэмилтон (Mercedes); 10. Нико Хюлькенберг (Haas).

Ферстаппен лидирует в зачете пилотов со 110 очками, Перес второй (85), Леклер третий (76).

Голландец в этом сезоне не смог победить только на Гран-при Австралии — он сошел на четвертом круге из-за проблем с тормозами.

В Кубке конструкторов первое место занимает Red Bull (195), у Ferrari второе место (151), у McLaren — третье (96).

Следующая гонка пройдет в Майами (штат Флорида, США) 5 мая.

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Теги
Анна Сатдинова
«Формула-1» Макс Ферстаппен Серхио Перес
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