Ферстаппен выиграл четвертую гонку в сезоне, победив на Гран-при Шанхая
Действующий чемпион «Формулы-1» голландец Макс Ферстаппен (Red Bull) победил на Гран-при Китая в Шанхае.
Вторым финишировал британец Ландо Норрис (McLaren), третьим стал мексиканец Серхио Перес (Red Bull).
Ферстаппен выиграл четыре из пяти гонок в этом сезоне. Накануне голландец победил в спринте, а также побил рекорд Льюиса Хэмилтона и Себастьяна Феттеля, выиграв пятую квалификацию со старта сезона подряд.
В топ-10 на Гран-при Китая вошли: 4. Шарль Леклер (Ferrari); 5. Карлос Сайнс-младший (Ferrari); 6. Джордж Рассел (Mercedes); 7. Фернандо Алонсо (Aston Martin); 8. Оскар Пиастри (McLaren); 9. Льюис Хэмилтон (Mercedes); 10. Нико Хюлькенберг (Haas).
Ферстаппен лидирует в зачете пилотов со 110 очками, Перес второй (85), Леклер третий (76).
Голландец в этом сезоне не смог победить только на Гран-при Австралии — он сошел на четвертом круге из-за проблем с тормозами.
В Кубке конструкторов первое место занимает Red Bull (195), у Ferrari второе место (151), у McLaren — третье (96).
Следующая гонка пройдет в Майами (штат Флорида, США) 5 мая.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники