Ферстаппен выиграл четвертую гонку в сезоне «Формулы-1», победив в Шанхае

Ферстаппен выиграл четвертую гонку в сезоне, победив на Гран-при Шанхая

В тройку призеров также вошли Ландо Норрис (McLaren) и Серхио Перес (Red Bull)

Фото: Edgar Su / Reuters

Действующий чемпион «Формулы-1» голландец Макс Ферстаппен (Red Bull) победил на Гран-при Китая в Шанхае.

Вторым финишировал британец Ландо Норрис (McLaren), третьим стал мексиканец Серхио Перес (Red Bull).

Ферстаппен выиграл четыре из пяти гонок в этом сезоне. Накануне голландец победил в спринте, а также побил рекорд Льюиса Хэмилтона и Себастьяна Феттеля, выиграв пятую квалификацию со старта сезона подряд.

В топ-10 на Гран-при Китая вошли: 4. Шарль Леклер (Ferrari); 5. Карлос Сайнс-младший (Ferrari); 6. Джордж Рассел (Mercedes); 7. Фернандо Алонсо (Aston Martin); 8. Оскар Пиастри (McLaren); 9. Льюис Хэмилтон (Mercedes); 10. Нико Хюлькенберг (Haas).

Ферстаппен лидирует в зачете пилотов со 110 очками, Перес второй (85), Леклер третий (76).

Голландец в этом сезоне не смог победить только на Гран-при Австралии — он сошел на четвертом круге из-за проблем с тормозами.

В Кубке конструкторов первое место занимает Red Bull (195), у Ferrari второе место (151), у McLaren — третье (96).

Следующая гонка пройдет в Майами (штат Флорида, США) 5 мая.