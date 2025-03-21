Хэмилтон заявил, что шокирован победой в квалификации к спринту в Китае

Семикратный чемпион «Формулы-1» после провала на Гран-при Австралии занял первое место в квалификации к спринту в Китае

Льюис Хэмилтон (Фото: Mark Thompson / Getty Images)

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон шокирован своей победой в квалификации спринта на Гран-при Китая, втором этапе нынешнего сезона.

«Я не ожидал такого результата, но так счастлив и так горд. Очевидно, последняя гонка была для нас катастрофой, и мы знали, что машина способна на большее, но мы просто не смогли этого добиться. <...> Я немного в шоке. Не могу поверить, что мы действительно получили поул в спринте. Это не главная гонка, так что нам нужно поработать завтра, но это дает нам хорошую возможность», — цитирует гонщика Motorsport.

40-летний Хэмилтон проводит дебютный сезон в составе Ferrari. В первом Гран-при сезона в Австралии британец выступил неудачно, заняв только десятое место.

Первый в сезоне спринт пройдет 22 марта. Тогда же состоится квалификация к основной гонке Гран-при Китая, а на следующий день — сама гонка.

Спринт в «Формуле-1» — это мини-гонка с дистанцией примерно 100 км (зависит от длины трассы) и ограничением времени в один час. Очки за него получает первая восьмерка (от 8 до 1 балла).