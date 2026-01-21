 Перейти к основному контенту
Игрока ПСЖ и его супругу обвинили в торговле людьми

Защитника ПСЖ Эрнандеса обвинили в эксплуатации колумбийской семьи
Колумбийская семья, работавшая у пары, подала жалобу в прокуратуру, заявив о работе без договоров, поддельных документах и условиях, которые их адвокат называет «современным рабством»
Люка Эрнандес
Люка Эрнандес (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Люка Эрнандес и его супруга Виктория Триай обвиняются в торговле людьми и эксплуатации нелегального труда. Об этом сообщает Paris Match.

Жалобу подала колумбийская семья — супружеская пара и их трое детей, которые работали в доме Эрнандеса с сентября 2024 года по ноябрь 2025 года. В их обязанности входили охрана, уборка, приготовление пищи и уход за детьми футболиста. По словам истцов, они трудились без официальных трудовых договоров, не были зарегистрированы в системе социального страхования и получали заработную плату наличными. Рабочая неделя, как утверждается, составляла от 72 до 84 часов без выходных.

27-летняя женщина по имени Мари, одна из работниц, рассказала, что познакомилась с Триай в Колумбии и нелегально приехала во Францию осенью 2024 года. Позже, по словам семьи, работодатели сообщили о необходимости в дополнительном персонале, после чего во Францию перебрались родители Мари и двое ее братьев.

«Нами пользовались, унижали, платили намного меньше, чем мы заслуживали. Они эксплуатируют иммигрантов и их семьи, обещают легальное оформление, но так и не делают его, обращаются с нами как с рабами», — приводятся в жалобе слова Мари.

В феврале 2025 года работники якобы подписали соглашения о неразглашении, несмотря на отсутствие официальных трудовых договоров. Они также утверждают, что им были предоставлены поддельные испанские документы, чтобы создать видимость законного проживания.

В жалобе также упоминается инцидент, предположительно произошедший в декабре 2024 года, когда мужчины из семьи Эрнандес якобы использовали огнестрельное оружие и ножи во время попытки ограбления дома.

Адвокат колумбийской семьи Лола Дюбуа заявила, что отсутствие контрактов и социальных отчислений свидетельствует о «преступном умысле». Она также отметила, что действия Эрнандеса привели семью в тяжелое экономическое и социальное положение, граничащее с «современным рабством».

Дело было передано в прокуратуру Версаля. Сам Эрнандес и его супруга «совершенно ошеломлены» выдвинутыми обвинениями.

