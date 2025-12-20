Резцова и Смольский победили в пасьютах на Кубке Содружества по биатлону
Белорус Антон Смольский и россиянка Кристина Резцова стали победителями гонок преследования на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону, который проходит в Чайковском (Пермский край).
Смольский на дистанции 10 км показал результат 33 минут 50 секунд, не допустив промахов на четырех огневых рубежах.
Вторым стал россиянин Даниил Серохвостов (+26,9; три промаха), третьим — еще один россиянин, Эдуард Латыпов (+54,4; 4), который накануне выиграл спринт.
Резцова показала результат 31 минута 44,4 секунды с двумя промахами. Она опередила соотечественниц Инну Терещенко (+54,3; 3) и Ирину Казакевич (+1.00,8; 3), которая выиграла спринт.
Третий этап Кубка Содружества в Чайковском завершится 21 декабря масс-стартами.
Россияне и белорусы отстранены от турниров Международного союза биатлонистов (IBU) из-за военной операции на Украине.
