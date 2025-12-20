Джейк Пол получил двойной перелом челюсти в бою с Энтони Джошуа

Блогер проиграл бывшему чемпиону мира нокаутом в шестом раунде

Фото: Ed Mulholland / Getty Images for Netflix

Блогер Джейк Пол сообщил, что сломал челюсть в боксерском поединке против бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Бой прошел в Майами и завершился нокаутом Пола в шестом раунде. По ходу поединка блогер дважды побывал в нокдаунах.

«Кажется, у меня сломана челюсть. Да, она точно сломана, — сказал Пол во время интервью на ринге после боя. — Бой был крутым, мне понравилось. Я еще вернусь и хочу стать чемпионом мира».

Пол не участвовал в послематчевой пресс-конференции, так как отправился в больницу. На видео, которое он опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), видно, что задние зубы Пола смещены относительно передних.

Позднее он выложил рентгеновский снимок травмы. «Двойной перелом челюсти. Дайте мне Канело (Сауля Альвареса. — РБК) через 10 дней», — подписал свой пост Пол. Также он выложил ролик с больничной койки.

Всего 28-летний Пол провел 14 боксерских боев в карьере, одержал 12 побед (в том числе над 58-летним Майком Тайсоном), и потерпел два поражение, при этом до поединка с Джошуа ему ни разу не противостоял продолжающий карьеру тяжеловес.