Джейк Пол получил двойной перелом челюсти в бою с Энтони Джошуа
Блогер Джейк Пол сообщил, что сломал челюсть в боксерском поединке против бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.
Бой прошел в Майами и завершился нокаутом Пола в шестом раунде. По ходу поединка блогер дважды побывал в нокдаунах.
«Кажется, у меня сломана челюсть. Да, она точно сломана, — сказал Пол во время интервью на ринге после боя. — Бой был крутым, мне понравилось. Я еще вернусь и хочу стать чемпионом мира».
Пол не участвовал в послематчевой пресс-конференции, так как отправился в больницу. На видео, которое он опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), видно, что задние зубы Пола смещены относительно передних.
Позднее он выложил рентгеновский снимок травмы. «Двойной перелом челюсти. Дайте мне Канело (Сауля Альвареса. — РБК) через 10 дней», — подписал свой пост Пол. Также он выложил ролик с больничной койки.
Всего 28-летний Пол провел 14 боксерских боев в карьере, одержал 12 побед (в том числе над 58-летним Майком Тайсоном), и потерпел два поражение, при этом до поединка с Джошуа ему ни разу не противостоял продолжающий карьеру тяжеловес.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear