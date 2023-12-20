Футбольный союз Сербии сообщил, что матч против России пройдет в Москве

Футбольный союз Сербии сообщил, что матч против России пройдет в Москве

Генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Сурбатович заявил, что игра состоится 21 марта следующего года в Москве

Игроки сборной Сербии (Фото: Filip Filipovic / Getty Images)

Товарищеский матч сборных России и Сербии по футболу состоится 21 марта в Москве. Об этом Sport24 сообщил генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Сурбатович.

«Мы получили разрешение от УЕФА и договорились с РФС о проведении товарищеского матча между нашими сборными. Игра пройдет 21 марта в Москве на стадионе «Динамо», — сказал Сурбатович.

На прошлой неделе сербское агентство Tanjug сообщало, что игра пройдет 21 или 22 марта в Санкт-Петербурге на «Зенит Арене». 20 декабря глава РФС Александр Дюков заявил, что контракт на проведение игры со сборной Сербии подписан, согласование от УЕФА также получено. Он сказал, что игра пройдет в марте 2024 года в России, но не уточнил место и дату.

Сборная России сейчас отстранена от турниров ФИФА и УЕФА и проводит только товарищеские матчи. Для российской команды эта игра с сербами может стать первой встречей с европейской сборной за два года.

В своем последнем товарищеском матче подопечные Валерия Карпина разгромили в Волгограде команду Кубы со счетом 8:0.