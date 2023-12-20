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В Турции футболисты сломали нос судье во время матча

В Турции футболисты сломали нос судье во время матча
Инцидент произошел во время встречи между клубами «Кумчатыспор» и «Чизре Диджлеспор» в любительской лиге в провинции Ширнак. На прошлой неделе в матче высшей лиги чемпионата Турции был избит арбитр
Фото: Catherine Ivill / Getty Images
Фото: Catherine Ivill / Getty Images

Футболисты избили судью во время матча любительской лиги в турецкой провинции Ширнак. Об этом сообщает портал Aykiri в соцсети Х.

Инцидент произошел во время встречи между клубами «Кумчатыспор» и «Чизре Диджлеспор». Aykiri выложил фотографию пострадавшего и сообщил, что футболисты «Кумчатыспора» сломали рефери нос.

Избившего судью экс-главу турецкого клуба пожизненно дисквалифицировали
Спорт
Фарук Коджа

В Турции на прошлой неделе произошел скандал с нападением на арбитра во время матча. 11 декабря после финального свистка игры 15-го тура чемпионата страны «Анкарагюджю» — «Ризеспор» (1:1) президент «Анкарагюджю» Фарку Коджа выбежал на поле в сопровождении нескольких человек и напал на главного судью встречи Халила Умута Мелера.

После этого инцидента Федерация футбола Турции приостановила матчи всех лиг страны. Чемпионат возобновился 19 декабря.

Коджа и еще три человека были арестованы, им предъявлены обвинения в причинении телесных повреждений и угрозах. 12 декабря Коджа подал в отставку с поста президента «Анкарагюджю», позднее Федерация футбола Турции пожизненно его дисквалифицировала.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Турция
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