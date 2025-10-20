Red Bull получил крупный штраф за попытку испортить старт гонщику McLaren
Команда «Формулы-1» Red Bull была оштрафована на €50 тыс. на Гран-при США в Остине (штат Техас) за проникновение их сотрудника на стартовую решетку и попытку повлиять на старт гонщика McLaren Ландо Норриса. Об этом пишут Sky Sports и Би-би-си.
Сотрудник Red Bull пытался отклеить скотч на стене у стартовой решетки, по которому Норрис в условиях ограниченного обзора мог лучше сориентироваться с правильным расположением машины. В начале сезона McLaren попросила разрешить им использовать липкую ленту на стенах для обозначения позиций своих болидов, чтобы пилоты не получали штраф.
Источник Би-би-си указал, что Red Bull не первый раз так поступает с соперниками, обычно с ближайшими, поэтому McLaren использует более прочную ленту, чтобы предотвратить подобные случаи.
Стюарды объяснили свой штраф тем, что выходить на уже проверенную стартовую решетку или нарушать меры безопасности при подготовке к гонке категорически запрещено.
В Red Bull назвали инцидент «мелким» и указали, что никаких инструкций не нарушали.
Победителем гонки в Остине стал пилот Red Bull Макс Ферстаппен, вторым финишировал Норрис.
