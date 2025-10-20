 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России Динамо Махачкала Спартак 1 4,6 x 3,65 2 1,8 Футбол Фонбет Кубок России ЦСКА Акрон 1 1,4 x 5 2 7,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Пафос 1 2,8 x 3,2 2 2,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Атлетико 1 1,58 x 4,1 2 5,8 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Байер ПСЖ 1 4,8 x 4,15 2 1,65 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Атлетик Бильбао Карабах 1 1,32 x 5,2 2 9,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Тоттенхэм 1 2,9 x 3,65 2 2,3 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Ювентус 1 1,47 x 4,7 2 6,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Аякс 1 1,25 x 6,5 2 11 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лилль ПАОК 1 1,6 x 4,1 2 5,5 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Шемрок Роверс Целе 1 3,9 x 3,65 2 1,9 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Самсунспор Динамо 1 1,95 x 3,45 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Red Bull получил крупный штраф за попытку испортить старт гонщику McLaren

Red Bull получил крупный штраф за попытку испортить старт Ландо Норрису
Сотрудник Red Bull пытался отклеить скотч на стене у стартовой решетки, по которому Норрис мог увидеть, где ему надо встать. Источник Би-би-си сообщил, что Red Bull так делает не впервые и McLaren нашел скотч попрочнее
Ландо Норрис
Ландо Норрис (Фото: Rudy Carezzevoli / Getty Images)

Команда «Формулы-1» Red Bull была оштрафована на €50 тыс. на Гран-при США в Остине (штат Техас) за проникновение их сотрудника на стартовую решетку и попытку повлиять на старт гонщика McLaren Ландо Норриса. Об этом пишут Sky Sports и Би-би-си.

Сотрудник Red Bull пытался отклеить скотч на стене у стартовой решетки, по которому Норрис в условиях ограниченного обзора мог лучше сориентироваться с правильным расположением машины. В начале сезона McLaren попросила разрешить им использовать липкую ленту на стенах для обозначения позиций своих болидов, чтобы пилоты не получали штраф.

Источник Би-би-си указал, что Red Bull не первый раз так поступает с соперниками, обычно с ближайшими, поэтому McLaren использует более прочную ленту, чтобы предотвратить подобные случаи.

Стюарды объяснили свой штраф тем, что выходить на уже проверенную стартовую решетку или нарушать меры безопасности при подготовке к гонке категорически запрещено.

В Red Bull назвали инцидент «мелким» и указали, что никаких инструкций не нарушали.

Победителем гонки в Остине стал пилот Red Bull Макс Ферстаппен, вторым финишировал Норрис.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
гоночная команда Red Bull Ландо Норрис
Материалы по теме
Apple купила права на «Формулу-1» в США за $750 млн
Спорт
Команда «Формулы-1» McLaren досрочно выиграла Кубок конструкторов
Спорт
В гонке F1 в Сингапуре впервые применят новые правила из-за опасной жары
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Осужденный в Гааге сербский генерал умер после месяца на свободе Политика, 17:41
Российская теннисистка решила сменить гражданство на узбекистанское Спорт, 17:40
В Москве в доме с «Елисеевским» выставили на торги 12-комнатную квартиру Недвижимость, 17:37
Как получить токены на кошелек без регистрации на криптобирже Крипто, 17:36
Лавров и Рубио провели телефонный разговор Политика, 17:33
Насколько ты среднестатистический россиянин. Тест Общество, 17:30
Ozon назвал вероятную дату начала торгов акциями на Мосбирже Инвестиции, 17:29
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Bloomberg описал, как Европа укрепляет цепочку поставок ядерного топлива Бизнес, 17:29
Месси поддержал сборную Аргентины после проигрыша в финале молодежного ЧМ Спорт, 17:27
Сикорский заявил, что Польша и Британия готовятся «сдерживать Россию» Политика, 17:25
Прокуратура Польши не стала обжаловать отказ в выдаче украинца Германии Политика, 17:22
Reuters узнал возможную дату встречи Лаврова и Рубио Политика, 17:21
Умер заслуженный журналист России Михаил Бахарев Общество, 17:19