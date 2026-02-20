 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Словакия 1 1,28 x 6,6 2 8,5 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Канада Финляндия 1 4,2 x 1,27 2 33 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,2 x 60 2 1,37 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,44 x 58 2 2,88 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,88 x 57 2 1,44 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3,25 x 20,5 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Итальянский биатлонист назвал сход с масс-старта на ОИ «худшими эмоциями»

Сюжет
Олимпиада-2026
Итальянец Томмазо Джакомель, лидировавший в масс-старте на Играх в Милане, вынужден был сойти с дистанции из-за боли в боку
Томмазо Джакомель
Томмазо Джакомель (Фото: Harry How / Getty Images)

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) пост, в котором рассказал о своем состоянии после схода с дистанции во время масс-старта на Олимпиаде в Милане.

На втором огневом рубеже, где спортсмен лидировал без единого промаха, он внезапно почувствовал боль в боку. Итальянец резко замедлился, указал тренерам на свою грудь и в итоге завершил выступление досрочно.

«Сразу после второй стрельбы лежа мое тело перестало нормально функционировать, мне было очень трудно дышать и двигаться, поэтому пришлось остановиться. Худшие эмоции, которые я когда-либо испытывал в жизни», — написал Джакомель. Он также отметил, что пытался ехать максимально медленно, но организм больше не позволял продолжать гонку.

Биатлонист признался, что результат соревнований вызвал у него глубокое разочарование, злость и обиду.

«Это определенно не тот конец Игр, на который я надеялся, но я никогда не сдамся, четыре года пролетят незаметно, и я попробую снова во Франции. В ближайшие несколько дней я пройду медицинское обследование, чтобы понять, что пошло не так сегодня», — добавил он.

Масс-старт завершился победой норвежца Йоханнеса Дале, вторым стал еще один представитель Норвегии Стурла Холм Легрейд, третьим — француз Кентен Фийон Майе.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Биатлон Олимпиада-2026
Материалы по теме
Норвежский биатлонист выиграл золото масс-старта на 15 км на Олимпиаде
Спорт
Французские биатлонистки выиграли эстафету на Олимпиаде
Спорт
Юрген Клопп дал старт последнему кругу мужской биатлонной эстафеты на ОИ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 17:31
Многодетным семьям сохранят выплаты при превышении доходов до 10% Общество, 22:54
Путин подписал закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ Политика, 22:54
ФССП сообщила, сколько взыскала с должников за 2025 год Общество, 22:45
Пользователи пожаловались на сбой в работе Steam Технологии и медиа, 22:39
Умер сыгравший в сериале «Глухарь» актер Денис Кравцов Общество, 22:29
Экс-принца Эндрю задумали исключить из очереди на престол в Британии Политика, 22:28
Итальянский биатлонист назвал сход с масс-старта на ОИ «худшими эмоциями» Спорт, 22:03
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Российский вратарь назвал шанс выступить за Норвегию на ЧМ маловероятным Спорт, 22:01
Рублев проиграл Алькарасу в полуфинале турнира в Дохе Спорт, 21:54
Квартиры с ключами в 2026 году РБК и ПИК, 21:52
Гол за 36 секунд до конца вывел Канаду в финал. Что происходит на Играх Спорт, 21:52
Обломки БПЛА ранили человека и вызвали пожар в Краснодаре Политика, 21:51
NASA запланировала запуск миссии к Луне на март Технологии и медиа, 21:49
Трамп заявил о планах ввести пошлину в 10% на импорт после решения ВС США Политика, 21:44