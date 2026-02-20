Чехия присоединилась к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады-2026

Помимо Украины и Чехии, Польша, Литва и Эстония также заявили, что их официальные представители не будут присутствовать на мероприятии из-за допуска на соревнования российских и белорусских спортсменов

Фото: Emmanuele Ciancaglini / Getty Images

Паралимпийский комитет Чехии заявил о бойкоте церемонии открытия XIV зимних Паралимпийских игр, которые пройдут с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Решение принято из-за допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под национальной символикой, сообщает пресс-служба комитета.

«Наша точка зрения с самого начала остается твердой и неизменной, с участием россиян и белорусов в Играх мы не согласны. Мы всегда были против их возвращения в любой форме», — заявили в организации.

В комитете уточнили, что представители страны не будут присутствовать на открытии Игр в Вероне, у них не будет знаменосцев в Кортина-д’Ампеццо, а также они отказываются от записи обращений спортсменов, которые планировалось показать на церемонии. При этом чешские атлеты продолжат участие в соревнованиях.

Ранее о бойкоте церемонии открытия заявила сборная Украины. Позже к протесту присоединились Эстония, Литва и Польша, чьи официальные лица также не будут присутствовать на церемонии.

Решение Паралимпийского комитета Эстонии принято «в знак солидарности с Украиной и в ответ на решение IPC и FIS выделить квоты спортсменам России и Белоруссии». Официальные лица страны не будут присутствовать на мероприятиях, однако спортсмены продолжат подготовку и выступление по расписанию.

Министерство спорта Польши выпустило заявление, в котором подчеркнуло: «В условиях продолжающейся российской агрессии против Украины участие спортсменов из России и Белоруссии в спортивных состязаниях с использованием их флагов и гимнов абсолютно недопустимо».

Международный паралимпийский комитет (IPC) снял санкции с России и Белоруссии в сентябре 2025-го. В октябре было объявлено, что россияне не смогут пройти квалификацию на Игры. Однако в январе IPC разрешил подавать заявки на приглашения для российских спортсменов в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноубординге.

Российских спортсменов на Паралимпиаде-2026 будет шестеро. Впервые с 2014 года россияне смогут выступить на этих Играх с флагом и национальным гимном. В Москве приветствовали их допуск, заявляя, что спорт должен быть свободен от политики.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев пытается растоптать как принципы олимпизма, так и основы человечности.