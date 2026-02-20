Песков назвал великолепным прокат Петросян на Играх в Италии

Петросян на Играх в Италии заняла шестое место. Она была единственной из фигуристок, кто заявил четверной прыжок в произвольной программе

Аделия Петросян (Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал великолепным прокат фигуристки Аделии Петросян в произвольной программе на Олимпийских играх в Италии. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

«Аделия большая молодец! Она стала единственной, кто рискнул! Не получилось. Бывает. Каталась она великолепно. Но конкуренция была очень сильной. И на этот раз она не была сильнейшей. Это спорт. Поздравим американку и японок. И пожелаем нашей Аделии в следующий раз быть на пьедестале!» — сказал Песков.

18-летняя Петросян в произвольной программе набрала 141,64 балла, упав с четверного тулупа. С суммарным результатом 214,53 балла спортсменка заняла шестое место.

Она была единственной из фигуристок, кто заявил четверной прыжок в произвольной программе.

Сама Петросян после проката произвольной программы заявила, что ей стыдно перед собой, федерацией и болельщиками. Спортсменка также выразила надежду на участие в следующих Олимпийских играх.

Золото Игр взяла американка Лью (226,79), на втором месте японка Каори Сакамото (224,90), на третьем — японка Ами Накаи (219,16).

Петросян является трехкратной чемпионкой России и трижды побеждала в финале Кубка России.