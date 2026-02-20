 Перейти к основному контенту
«Спартак» вылетит на первый в году матч РПЛ прямо со сбора в ОАЭ

«Спартак» проведет первый после зимней паузы матч против «Сочи» 1 марта. На пути в Краснодарский край команда в Москву заезжать не будет
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

«Спартак» отправится на матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи» непосредственно с тренировочного сбора в ОАЭ. Об этом Metaratings.ru сообщили в пресс-службе московской команды.

«Планируем отправиться в Сочи сразу со сбора, без заезда в Москву. Решение о составе команды на первый весенний матч и точной дате вылета будет принято ближе к концу сбора», — рассказали в клубе.

Встреча «Спартака» с «Сочи» состоится 1 марта на поле южан и начнется в 16:30 мск.

После 18 туров РПЛ московская команда набрала 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Сочи» идет на последнем, 16 месте, имея в своем активе 9 баллов.

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Футбол ФК Спартак Москва Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Сочи
