Линдси Вонн перенесла заключительную операцию после травмы на Олимпиаде

Вонн получила травму 8 февраля. Она упала вскоре после старта на скоростном спуске. Спортсменка перенесла уже пять операций

Линдси Вонн (Фото: Mateo Sgambato / Agence Zoom / Getty Images)

Американская горнолыжница Линдси Вонн перенесла заключительную операцию после сложного перелома ноги, полученного на Олимпийских играх. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети X.

«Моя последняя операция прошла хорошо. Она длилась чуть больше шести часов. Сейчас я прохожу процесс восстановления, но с болью пока справляться тяжело. Прогресс медленный, но я надеюсь выбраться из больницы в скором времени. Всем спасибо за поддержку», — написала Вонн.

Вонн получила травму 8 февраля. Она упала вскоре после старта на скоростном спуске. Ее эвакуировали с трассы с помощью вертолета. Эта операция на ноге стала уже пятой по счету.

41-летняя спортсменка заявила, что, несмотря на полученную травму, не жалеет об участии в Олимпийских играх в Италии и не планирует бросать спорт.

Ранее Reuters сообщил, что Вонн выписали из итальянской больницы. Позднее спортсменка написала на своей странице в социальной сети X, что вернулась в США.

Горнолыжница является олимпийской чемпионкой 2010 года в скоростном спуске, четырехкратной обладательницей Большого хрустального глобуса Кубка мира (2008, 2009, 2010, 2012) и двукратной чемпионкой мира. Всего на ее счету 83 победы на этапах КМ.

Спортсменка завершила карьеру в 2019-м из-за травмы колена, но в конце 2024 года вернулась в большой спорт.