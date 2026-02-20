Линдси Вонн перенесла заключительную операцию после травмы на Олимпиаде
Американская горнолыжница Линдси Вонн перенесла заключительную операцию после сложного перелома ноги, полученного на Олимпийских играх. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети X.
«Моя последняя операция прошла хорошо. Она длилась чуть больше шести часов. Сейчас я прохожу процесс восстановления, но с болью пока справляться тяжело. Прогресс медленный, но я надеюсь выбраться из больницы в скором времени. Всем спасибо за поддержку», — написала Вонн.
Вонн получила травму 8 февраля. Она упала вскоре после старта на скоростном спуске. Ее эвакуировали с трассы с помощью вертолета. Эта операция на ноге стала уже пятой по счету.
41-летняя спортсменка заявила, что, несмотря на полученную травму, не жалеет об участии в Олимпийских играх в Италии и не планирует бросать спорт.
Ранее Reuters сообщил, что Вонн выписали из итальянской больницы. Позднее спортсменка написала на своей странице в социальной сети X, что вернулась в США.
Горнолыжница является олимпийской чемпионкой 2010 года в скоростном спуске, четырехкратной обладательницей Большого хрустального глобуса Кубка мира (2008, 2009, 2010, 2012) и двукратной чемпионкой мира. Всего на ее счету 83 победы на этапах КМ.
Спортсменка завершила карьеру в 2019-м из-за травмы колена, но в конце 2024 года вернулась в большой спорт.
