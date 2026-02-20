Россиянка рассказала о множестве русскоязычных волонтеров на ОИ-2026
Российская волонтер Ульяна, работавшая на Олимпийских играх в Италии, рассказала РБК, что на аренах оказалось много русскоязычных волонтеров из России и Казахстана.
«Вообще хочется отметить, что очень много русских волонтеров или как минимум русскоязычных. Очень много людей-волонтеров из Казахстана встретила», — поделилась она.
По словам девушки, за пределами арены встретиться с коллегами пока не получается, но на рабочих сменах удалось найти общий язык с некоторыми волонтерами. В частности, она подружилась с итальянской коллегой, с которой их несколько раз ставили вместе. «Целую смену мы о чем-то разговаривали, обсуждали результаты, болтали и сдружились», — добавила россиянка.
Российские спортсмены выступают на Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе. Церемония закрытия Олимпиады пройдет 22 февраля в Вероне.
