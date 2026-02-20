 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Звонарева в 41 год вышла в финал парного разряда турнира WTA 1000 в Дубае

В полуфинале Звонарева и Зигемунд обыграли румынок Жаклин Кристиан и Елену-Габриэлу Рузе со счетом 6:3, 7:6 (8:6)
Вера Звонарева и Лаура Зигемунд
Вера Звонарева и Лаура Зигемунд (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Российская теннисистка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд вышли в финал парного разряда турнира категории WTA 1000 в Дохе (Катар).

В полуфинале спортсменки обыграли румынок Жаклин Кристиан и Елену-Габриэлу Рузе со счетом 6:3, 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 1 час 59 минут.

В финальном матче Звонарева и Зигемунд поспорят с канадкой Габриэлой Дабровски и бразильянкой Луизой Стефани.

41-летняя Звонарева — бронзовый призер Олимпиады в Пекине. Всего на ее счету 12 титулов в одиночном разряде, 16 в парах и два в миксте.

В 2012 году россиянка в парах брала титул на Australian Open.

Турнир в Дубае относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир.

Призовой фонд соревнований составляет $4,08 млн.

Рената Утяева
Вера Звонарева теннис
