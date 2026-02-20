Филиппов назвал неприятным выступление под нейтральным флагом на Играх

Он также заявил, что все еще не верит в свою награду — серебряную медаль спринтерской гонки

Никита Филиппов (Фото: Christian Petersen / Getty Images)

Российский ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший первую для России серебряную медаль на Олимпиаде-2026, рассказал в своем телеграм-канале, что выступать под нейтральным флагом неприятно, но никто не спрашивает его о происхождении.

«Многие спрашивают, каково это выступать под нейтральным флагом, — да, это неприятно, но ни один человек меня еще не спросил, из какой страны я родом. Все и так знают», — написал Филиппов.

Он также признался, что до сих пор не верит в свою награду. «Кстати, до сих пор не верю, что это моя медаль. Как будто я ее у кого-то забрал и у меня ее должны отобрать».

19 февраля 23-летний россиянин завоевал серебро в спринтерской гонке, показав результат 2 минуты 35,55 секунды. Он уступил только испанцу Ориолю Кардоне Колю (2.34,03). Третьим стал француз Тибо Ансельме (2.36,34)

Ски-альпинизм впервые представлен в программе Олимпийских игр. Филиппов является единственным представителем России, кто смог отобраться на Олимпиаду в этом виде спорта, и его медаль стала первой для страны на Играх в Италии.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо завершатся 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 российских спортсменов в семи видах спорта, все они выступают в нейтральном статусе.