Волонтер из России рассказала об отношении к ней на Олимпиаде-2026

По словам волонтера, за все время она не столкнулась с негативным отношением из-за своего происхождения

Фото: Pauline Ballet / Getty Images

Российский волонтер Ульяна, задействованная на Олимпийских играх в Италии, рассказала РБК, что за весь период работы не столкнулась с неприязнью из-за своего происхождения.

По словам девушки, обстановка в волонтерской среде очень дружелюбная. «На самом деле очень теплая обстановка среди волонтеров. И мне хочется отметить, что очень многие волонтеры говорили, насколько они рады, что Аделия (Петросян) наконец-то участвует», — рассказала она.

Video

Девушка отметила, что когда говорит о том, что она из России, слышит в ответ позитивные слова. «Чаще всего мне говорят какие-то положительные вещи о том, что наконец-то ваша фигуристка приехала или то, что по нам очень соскучились. То есть какого-то негатива у меня, наверное, к счастью, ни разу не было за это время», — подчеркнула волонтер.

Российские спортсмены выступают на Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе. Церемония закрытия Олимпиады пройдет 22 февраля в Вероне.