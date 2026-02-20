 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Словакия 1 1,27 x 6,7 2 8,5 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Канада Финляндия 1 1,38 x 5,4 2 7 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,2 x 60 2 1,37 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,44 x 58 2 2,88 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,88 x 57 2 1,44 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3,25 x 20,5 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Волонтер из России рассказала об отношении к ней на Олимпиаде-2026

Сюжет
Олимпиада-2026
По словам волонтера, за все время она не столкнулась с негативным отношением из-за своего происхождения
Фото: Pauline Ballet / Getty Images
Фото: Pauline Ballet / Getty Images

Российский волонтер Ульяна, задействованная на Олимпийских играх в Италии, рассказала РБК, что за весь период работы не столкнулась с неприязнью из-за своего происхождения.

По словам девушки, обстановка в волонтерской среде очень дружелюбная. «На самом деле очень теплая обстановка среди волонтеров. И мне хочется отметить, что очень многие волонтеры говорили, насколько они рады, что Аделия (Петросян) наконец-то участвует», — рассказала она.

Волонтер из России рассказала об отношении к ней на Олимпиаде-2026
Video

Девушка отметила, что когда говорит о том, что она из России, слышит в ответ позитивные слова. «Чаще всего мне говорят какие-то положительные вещи о том, что наконец-то ваша фигуристка приехала или то, что по нам очень соскучились. То есть какого-то негатива у меня, наверное, к счастью, ни разу не было за это время», — подчеркнула волонтер.

Российские спортсмены выступают на Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе. Церемония закрытия Олимпиады пройдет 22 февраля в Вероне.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская, Алина Кравчук Алина Кравчук
Олимпиада-2026
Материалы по теме
Немецкая фристайлистка завоевала золото в ски-кроссе на Олимпиаде
Спорт
Как перегореть, возненавидеть фигурное катание и выиграть Олимпиаду
Спорт
Макдэвид сменил Кросби в роли капитана. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 17:31
Путин подписал указ о приеме в гражданство России физика Голубова Общество, 18:25
«Спартак» вылетит на первый в году матч РПЛ прямо со сбора в ОАЭ Спорт, 18:21
Среди погибших на Байкале китайских туристов был ребенок Общество, 18:18
Как подготовить сильное выступление в стиле Netflix Образование, 18:16
Посол обосновал отказ считать Швейцарию нейтральным посредником Политика, 18:14
Макдэвид сменил Кросби в роли капитана. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 18:13
Норвегия обновила мировой рекорд по числу золотых медалей на ОИ-2026 Спорт, 18:12
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Россиянки назвали качества и стратегию идеального мужчины-инвестора
РАДИО
 Инвестиции, 18:11
Разрешите команде злиться. Почему эти эмоции важны для успеха Образование, 18:08
Верховный суд США вынес решение об отмене тарифов Трампа Экономика, 18:07
Прокуратура попросила увеличить штраф экс-сенатору Рауфу Арашукову Общество, 18:03
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Джеймс Кэмерон высказался о продаже Warner Bros. Что беспокоит режиссера Life, 17:59
Кросби не примет участие в полуфинале Олимпиады из-за травмы Спорт, 17:58