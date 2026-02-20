Волонтер из России рассказала об отношении к ней на Олимпиаде-2026
Российский волонтер Ульяна, задействованная на Олимпийских играх в Италии, рассказала РБК, что за весь период работы не столкнулась с неприязнью из-за своего происхождения.
По словам девушки, обстановка в волонтерской среде очень дружелюбная. «На самом деле очень теплая обстановка среди волонтеров. И мне хочется отметить, что очень многие волонтеры говорили, насколько они рады, что Аделия (Петросян) наконец-то участвует», — рассказала она.
Девушка отметила, что когда говорит о том, что она из России, слышит в ответ позитивные слова. «Чаще всего мне говорят какие-то положительные вещи о том, что наконец-то ваша фигуристка приехала или то, что по нам очень соскучились. То есть какого-то негатива у меня, наверное, к счастью, ни разу не было за это время», — подчеркнула волонтер.
Российские спортсмены выступают на Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе. Церемония закрытия Олимпиады пройдет 22 февраля в Вероне.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам
Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению
Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве
Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией
Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих
Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле