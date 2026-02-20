Плющенко одобрил решение Петросян рискнуть с четверным на Олимпиаде

По словам Плющенко, без ультра-си у россиянки не было шансов на медаль, а в неудаче виновата не тактика, а зажатость при исполнении

Аделия Петросян (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко заявил «Спорт-Экспрессу», что Аделия Петросян правильно сделала, включив четверной тулуп в произвольную программу на Олимпиаде-2026.

Российская фигуристка заняла шестое место на Олимпиаде в Италии, набрав в сумме 214,53 балла за короткую и произвольную программы. Победу одержала американка Алиса Лью (226,79), серебро у японки Каори Сакамото (224,90), бронза — у Ами Накаи из Японии (219,16).

Плющенко признался, что перед произвольной программой спорил с тренерами своей академии, которые сомневались, что Петросян пойдет на четверной тулуп. Сам он был уверен в обратном.

«Она правильно сделала, что пошла на четверной. Если бы исполнила чисто, могла бы зацепиться за медаль. А без ультра-си в призеры точно бы не попала. В подобной ситуации риск абсолютно оправдан. Тактика была верная, ведь ехала Аделия в Милан не за пятым-шестым местом, а за медалью», — написал Плющенко.

По мнению олимпийского чемпиона, проблема была не в решении, а в исполнении. «Зашла она на прыжок не очень уверенно, без нужного ритма. Слишком зажата была, словно до последнего сомневалась: «сделаю или нет». <...> В итоге немножко недотолкнулась, полетела спиной — и упала», — отметил он.

Плющенко предположил, что в случае чистого исполнения первого четверного, Петросян могла бы пойти и на второй, что дало бы шанс на золото.

Тренер обратил внимание, что судьи оказались к россиянке лояльны. «Обычно после пересмотра все уходит в минус, а у нее, наоборот, техническая сумма выросла», — подчеркнул Плющенко.

Плющенко призвал поддержать фигуристку. «Болельщики даже не представляют, какое давление испытывала эта хрупкая девочка. 18 лет, дебютная Олимпиада, без флага и гимна, с кучей дополнительных ограничений, с первой разминкой в короткой программе, без рейтинга и, как следствие, права на ошибку... Негатив явно перевешивал. Но Аделия проявила характер. Сначала в короткой, где выступила блестяще, потом в произвольной — после неудачи на четверном не развалилась, четко откатала программу», — резюмировал он.