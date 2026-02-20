Аделию Петросян проверили на допинг после произвольной программы на Олимпиаде

Петросян проверили на допинг после произвольной программы на Олимпиаде

Российская фигуристка выступила с произвольной программой в ночь на пятницу и заняла итоговое шестое место. После выступления она сдала допинг-пробу

Аделия Петросян (Фото: Jared C. Tilton / Getty Images)

Чемпионку России Аделию Петросян вызвали на допинг-контроль после произвольной программы фигуристок на Олимпийских играх в Италии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Информацию также подтверждает источник ТАСС.

РБК обратился за комментарием к представителю тренера Даниила Глейхенгауза и направил запрос в Федерацию фигурного катания на коньках России.

Петросян в ночь на пятницу представила произвольную программу на Играх. Она упала на четверном тулупе и заняла итоговое шестое место.

Чемпионкой Игр стала американка Алиса Лью.

Из российских фигуристов на Игры-2026 допустили только Аделию Петросян и Петра Гуменника, который занял шестое место в соревнованиях одиночников.