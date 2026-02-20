 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Словакия 1 1,27 x 6,6 2 8,5 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Канада Финляндия 1 1,4 x 5,2 2 6,5 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,2 x 60 2 1,37 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,44 x 58 2 2,88 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,88 x 57 2 1,44 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3,25 x 20,5 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Петросян проверили на допинг после произвольной программы на Олимпиаде

Аделию Петросян проверили на допинг после произвольной программы на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2026
Российская фигуристка выступила с произвольной программой в ночь на пятницу и заняла итоговое шестое место. После выступления она сдала допинг-пробу
Аделия Петросян
Аделия Петросян (Фото: Jared C. Tilton / Getty Images)

Чемпионку России Аделию Петросян вызвали на допинг-контроль после произвольной программы фигуристок на Олимпийских играх в Италии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Информацию также подтверждает источник ТАСС.

РБК обратился за комментарием к представителю тренера Даниила Глейхенгауза и направил запрос в Федерацию фигурного катания на коньках России.

Петросян в ночь на пятницу представила произвольную программу на Играх. Она упала на четверном тулупе и заняла итоговое шестое место.

Петросян объяснила падение на Олимпиаде зацепившейся за платье сережкой
Спорт
Аделия Петросян

Чемпионкой Игр стала американка Алиса Лью.

Из российских фигуристов на Игры-2026 допустили только Аделию Петросян и Петра Гуменника, который занял шестое место в соревнованиях одиночников.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
При участии
Елена Степанова
Олимпиада-2026 фигурное катание Аделия Петросян допинг
Аделия Петросян фото
Аделия Петросян
фигуристка, спортсменка
5 июня 2007 года
Алиса Лью фото
Алиса Лью
фигуристка
8 августа 2005 года
Материалы по теме
«Перегрузили». Кто виноват в неудаче Петросян на Олимпиаде
Спорт
Леонова сочла оправданным риск Петросян с четверным прыжком на ОИ
Спорт
Петросян выразила надежду на участие в следующих Олимпийских играх
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 90,17 (-0,1) Инвестиции, 19 фев, 17:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 76,64 (+0,49) Инвестиции, 19 фев, 17:29
Коллегия судей прекратила полномочия судьи, арестовавшего Галицкую Политика, 13:49
Россиян пригласили на церемонию закрытия. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 13:47
Пик покупок интим-товаров россиян в 2025 году пришелся на лето Радио, 13:46
Начало 2026 года стало худшим для биткоина за всю историю Крипто, 13:45
В Запорожской области беспилотник ударил по территории школы Политика, 13:43
Режиссер «Титаника» счел катастрофой продажу Warner Bros. Netflix Бизнес, 13:37
Киев прокомментировал сообщения о подготовке к трем годам боев Политика, 13:35
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Битва за внимание: как меняются маркетинговые стратегии банков Отрасли, 13:34
«Росатом» запустил «русскую рулетку» с Шишкаревым по «Делу» Бизнес, 13:33
Эпштейну предлагали на выбор 400 девушек из модельных агентств Киева Общество, 13:31
СМАРТС-Кванттелеком получил сертификаты ФСБ России на КРК «КВАЛИОН 1.0» Компании, 13:30
РКН обвинил Telegram в создании инфраструктуры для «интернет-пробива» Технологии и медиа, 13:30
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:26
Прокуратура Вирджинии подала иск против Apple за хранение материалов CSAM Общество, 13:17