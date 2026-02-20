Сборная Украины решила бойкотировать открытие Паралимпиады из-за россиян

В своем заявлении Паралимпийский комитет Украины потребовал исключить использование украинского флага во время церемонии открытия Паралимпиады в Италии

Фото: Mattia Ozbot / Getty Images

Паралимпийская сборная Украины объявила о бойкоте церемонии открытия Игр-2026 из-за допуска на соревнования российских и белорусских спортсменов. Об этом говорится на официальном сайте Паралимпийского комитета страны.

Двумя днями ранее Минспорта Украины заявил, что из-за допуска россиян и белорусов (они смогут выступать с флагом и гимном) на церемонию открытия и другие официальные мероприятия Паралимпиады не поедут украинские чиновники.

«Украинская паралимпийская команда и Национальный паралимпийский комитет Украины бойкотируют церемонию открытия XIV зимних Паралимпийских игр и требуют, чтобы украинский флаг не использовался на церемонии открытия Паралимпийских игр — 2026!» — говорится в сообщении.

Паралимпийский комитет также назвал решение допустить россиян и белорусов политически мотивированным. В украинской организации считают, что это решение подрывает паралимпийские принципы и фактически поддерживает Россию.

Международный паралимпийский комитет (IPC) снял санкции с России и Белоруссии в сентябре 2025-го. В октябре было объявлено, что россияне не смогут пройти квалификацию на Игры. Однако в январе IPC разрешил подавать заявки на приглашения для российских спортсменов в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде.

Российских спортсменов на Паралимпиаде-2026 будет шестеро. Впервые с 2014 года россияне смогут выступить на этих играх с флагом и национальным гимном. В Москве приветствовали их допуск, заявляя, что спорт должен быть свободен от политики.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказывал предположение, что попытки ввести ограничения в отношении российских паралимпийцев в Европе будут продолжаться. «Хочется надеяться, что Международный паралимпийский комитет все-таки это давление выдержит», — говорил он.