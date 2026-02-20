 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Словакия 1 1,27 x 6,6 2 8,5 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Канада Финляндия 1 1,4 x 5,2 2 6,5 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,2 x 60 2 1,37 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,44 x 58 2 2,88 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,88 x 57 2 1,44 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3,25 x 20,5 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Сборная Украины решила бойкотировать открытие Паралимпиады из-за россиян

Сюжет
Олимпиада-2026
В своем заявлении Паралимпийский комитет Украины потребовал исключить использование украинского флага во время церемонии открытия Паралимпиады в Италии
Фото: Mattia Ozbot / Getty Images
Фото: Mattia Ozbot / Getty Images

Паралимпийская сборная Украины объявила о бойкоте церемонии открытия Игр-2026 из-за допуска на соревнования российских и белорусских спортсменов. Об этом говорится на официальном сайте Паралимпийского комитета страны.

Двумя днями ранее Минспорта Украины заявил, что из-за допуска россиян и белорусов (они смогут выступать с флагом и гимном) на церемонию открытия и другие официальные мероприятия Паралимпиады не поедут украинские чиновники.

«Украинская паралимпийская команда и Национальный паралимпийский комитет Украины бойкотируют церемонию открытия XIV зимних Паралимпийских игр и требуют, чтобы украинский флаг не использовался на церемонии открытия Паралимпийских игр — 2026!» — говорится в сообщении.

Паралимпийский комитет также назвал решение допустить россиян и белорусов политически мотивированным. В украинской организации считают, что это решение подрывает паралимпийские принципы и фактически поддерживает Россию.

Международный паралимпийский комитет (IPC) снял санкции с России и Белоруссии в сентябре 2025-го. В октябре было объявлено, что россияне не смогут пройти квалификацию на Игры. Однако в январе IPC разрешил подавать заявки на приглашения для российских спортсменов в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде.

Российских спортсменов на Паралимпиаде-2026 будет шестеро. Впервые с 2014 года россияне смогут выступить на этих играх с флагом и национальным гимном. В Москве приветствовали их допуск, заявляя, что спорт должен быть свободен от политики.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказывал предположение, что попытки ввести ограничения в отношении российских паралимпийцев в Европе будут продолжаться. «Хочется надеяться, что Международный паралимпийский комитет все-таки это давление выдержит», — говорил он.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Полина Мельникова
Украина бойкот Паралимпийские игры Россия Беларусь Паралимпиада
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 90,17 (-0,1) Инвестиции, 19 фев, 17:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 76,64 (+0,49) Инвестиции, 19 фев, 17:29
Коллегия судей прекратила полномочия судьи, арестовавшего Галицкую Политика, 13:49
Россиян пригласили на церемонию закрытия. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 13:47
Пик покупок интим-товаров россиян в 2025 году пришелся на лето Радио, 13:46
Начало 2026 года стало худшим для биткоина за всю историю Крипто, 13:45
В Запорожской области беспилотник ударил по территории школы Политика, 13:43
Режиссер «Титаника» счел катастрофой продажу Warner Bros. Netflix Бизнес, 13:37
Киев прокомментировал сообщения о подготовке к трем годам боев Политика, 13:35
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Битва за внимание: как меняются маркетинговые стратегии банков Отрасли, 13:34
«Росатом» запустил «русскую рулетку» с Шишкаревым по «Делу» Бизнес, 13:33
Эпштейну предлагали на выбор 400 девушек из модельных агентств Киева Общество, 13:31
СМАРТС-Кванттелеком получил сертификаты ФСБ России на КРК «КВАЛИОН 1.0» Компании, 13:30
РКН обвинил Telegram в создании инфраструктуры для «интернет-пробива» Технологии и медиа, 13:30
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:26
Прокуратура Вирджинии подала иск против Apple за хранение материалов CSAM Общество, 13:17