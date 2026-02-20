Леонова сочла оправданным риск Петросян с четверным прыжком на ОИ
Российской фигуристке Аделии Петросян, которая упала с четверного тулупа в прокате произвольной программы Олимпийских игр 2026 года, стоило идти на риск и делать этот прыжок. Об этом «РБК Спорт» заявила серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова.
В произвольно программе Петросян упала с четверного тулупа. Она единственной из фигуристок заявила четверной прыжок в произвольной программе.
«Аделии стоило идти на риск с четверным прыжком. Я рада, что она не развалилась после неудачного прыжка. За это Аделию стоит похвалить, это говорит о ее характере. Она очень требовательна к себе. Она все равно собралась и все сделала. Думаю, этот неудачный прыжок взбодрил Аделию. Это ее смотивировало сделать все чисто дальше, она понимала, что больше не может очки отдавать», — сказала Леонова.
На вопрос о судействе Петросян, Леонова отметила: «Судьи долго считали очки в произвольной программе, но в итоге дали хорошие баллы Аделии».
В сумме за короткую и произвольную программы 18-летняя Петросян получила 214,53 балла.
Россиянка также сделала каскад тройной лутц плюс двойной тулуп, тройной сальхов, тройной риттбергер, каскады тройной лутц плюс два двойных акселей и тройной флип плюс тройной тулуп, а также тройной флип.
Петросян, которая была пятой после короткой программы, заняла шестое место.
18-летняя Петросян является трехкратной чемпионкой России и трижды побеждала в финале Кубка России.
На Олимпиаду допустили только двух российских фигуристов. Петр Гуменник ранее в соревнованиях одиночников занял шестое место.
