Петросян выразила надежду на участие в следующих Олимпийских играх

Российская фигуристка заняла в Италии итоговое шестое место, упав с четверного тулупа. Золото взяла американка Алиса Лью

Аделия Петросян (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Российская фигуристка Аделия Петросян, которая осталась без медали на Играх в Италии, надеется принять участие в следующей Олимпиаде. Слова спортсменки приводит ТАСС.

«Оценю как опыт для следующего старта. Надеюсь, до следующей Олимпиады», — сказала Петросян.

В произвольной программе 18-летняя Петросян набрала 141,64 балла, упав с четверного тулупа. С суммарным результатом 214,53 балла фигуристка заняла шестое место.

Золото в женском одиночном фигурном катании взяла американка Алиса Лью (226,79), на втором месте японка Каори Сакамото (224,90), на третьем — японка Ами Накаи (219,16).

