Петросян выразила надежду на участие в следующих Олимпийских играх
Российская фигуристка Аделия Петросян, которая осталась без медали на Играх в Италии, надеется принять участие в следующей Олимпиаде. Слова спортсменки приводит ТАСС.
«Оценю как опыт для следующего старта. Надеюсь, до следующей Олимпиады», — сказала Петросян.
В произвольной программе 18-летняя Петросян набрала 141,64 балла, упав с четверного тулупа. С суммарным результатом 214,53 балла фигуристка заняла шестое место.
Золото в женском одиночном фигурном катании взяла американка Алиса Лью (226,79), на втором месте японка Каори Сакамото (224,90), на третьем — японка Ами Накаи (219,16).
Олимпиада-2030 пройдет во Французских Альпах.
