 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Словакия 1 1,27 x 6,6 2 9 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Канада Финляндия 1 1,4 x 5,4 2 6,4 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,2 x 60 2 1,37 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,44 x 58 2 2,88 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,88 x 57 2 1,44 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3,25 x 20,5 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Петросян выразила надежду на участие в следующих Олимпийских играх

Сюжет
Олимпиада-2026
Российская фигуристка заняла в Италии итоговое шестое место, упав с четверного тулупа. Золото взяла американка Алиса Лью
Аделия Петросян
Аделия Петросян (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Российская фигуристка Аделия Петросян, которая осталась без медали на Играх в Италии, надеется принять участие в следующей Олимпиаде. Слова спортсменки приводит ТАСС.

«Оценю как опыт для следующего старта. Надеюсь, до следующей Олимпиады», — сказала Петросян.

В произвольной программе 18-летняя Петросян набрала 141,64 балла, упав с четверного тулупа. С суммарным результатом 214,53 балла фигуристка заняла шестое место.

Золото в женском одиночном фигурном катании взяла американка Алиса Лью (226,79), на втором месте японка Каори Сакамото (224,90), на третьем — японка Ами Накаи (219,16).

Олимпиада-2030 пройдет во Французских Альпах.

Как Петросян упала и лишилась медали на Олимпиаде-2026. Фоторепортаж
Спорт
Аделия Петросян

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Персоны
Рената Утяева
Аделия Петросян Олимпиада-2026 фигурное катание
Аделия Петросян фото
Аделия Петросян
фигуристка, спортсменка
5 июня 2007 года
Материалы по теме
Как Петросян упала и лишилась медали на Олимпиаде-2026. Фоторепортаж
Спорт
Тарасова дала оценку прокату Петросян в произвольной программе на Играх
Спорт
Петросян заняла шестое место на Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 90,17 (-0,1) Инвестиции, 19 фев, 17:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 76,64 (+0,49) Инвестиции, 19 фев, 17:29
Тренер Петросян назвал закономерным результат фигуристки на Олимпиаде Спорт, 02:05
Во Владивостоке задержали главу департамента недропользования Политика, 02:02
Россия впервые в истории осталась без медалей в фигурном катании на ОИ Спорт, 01:59
Суд отказался перевести экс-главу «Автодора» в колонию-поселение Политика, 01:57
В Турции задержали получившего российский паспорт итальянского военкора Политика, 01:41
Петросян объяснила падение на Олимпиаде зацепившейся за платье сережкой Спорт, 01:39
Петросян выразила надежду на участие в следующих Олимпийских играх Спорт, 01:30
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Петросян упала и осталась без медали. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 01:23
Петросян заявила, что ей стыдно за выступление на Олимпиаде Спорт, 01:20
Как Петросян упала и лишилась медали на Олимпиаде-2026. Фоторепортаж Спорт, 01:18
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Тарасова дала оценку прокату Петросян в произвольной программе на Играх Спорт, 01:05
Петросян заняла шестое место на Олимпиаде Спорт, 01:00
Адвокат попросил Бастрыкина закрыть дело против многоженца Сухова Общество, 00:59